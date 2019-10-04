"Осознала недавно": обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поделилась с поклонниками мудрыми мыслями

Екатерина Кухар - прима-балерина Национальной оперы Украины, которая также много гастролирует за рубежом, а кроме того - звездная судья шоу Танцы со звездами 2019. В последнее время танцовщица также попробовала себя в новой ипостаси и снялась в нескольких модных фотосессиях - так, она даже блистала на сайте Vogue Италия. В чем же секрет ее успеха, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Екатерина опубликовала нежное фото, на котором она стоит у балетного станка в молочном платье с бахромой, глядя в сторону от камеры.

По словам Кухар, она лишь недавно поняла главные факторы успеха.

"У меня часто спрашивают о секретах успеха. Один из них я осознала совсем недавно — это требовательность к себе и самокритичность... Балет, как и жизнь — постоянный труд. Если артист балета проснулся, а у него ничего не болит, значит он умер.. Боль — это наш постоянный спутник... С ней мы учимся мириться, как миримся с кусочками пробки в бутылке дорогого, старого вина..." - поделилась мудрыми мыслями балерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Что ж, возможно именно поэтому она часто так строга и требовательна к участникам проекта Танцы со звездами?

Подписчики засыпали Екатерину восхищенными комментариями и поблагодарили за вдохновляющие и мудрые слова.

Молода, гарна, мудра!!!

Красотка

Это правда, только постоянный труд приносит результат качества! Вы талант и большой трудоголик! Восхищаюсь Вами!

Надихнуло

Доброго дня Катерина! У Вас красива сукня!

Как красиво сказано! Слова настоящего воина, самурая! И вообще, какая редкость - красивая и умная девушка

Какая же невероятная

Катерина,завжди захоплювалася Вами...А особливо Вашою критикою)Просто обожнюю. До речі,Ви як завжди гарні

Екатерина, как всегда. Про кусочки пробки шикарно подмечено...

Вы- олицетворение женственности, утонченности, нежности, таинственности истинной сексуальности ! Огромный пример для наследования

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар в необычном для себя образе украсила обложку глянца.

Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.