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"Осознала недавно": обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 12:33
"Осознала недавно": обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поделилась с поклонниками мудрыми мыслями

Екатерина Кухар - прима-балерина Национальной оперы Украины, которая также много гастролирует за рубежом, а кроме того - звездная судья шоу Танцы со звездами 2019. В последнее время танцовщица также попробовала себя в новой ипостаси и снялась в нескольких модных фотосессиях - так, она даже блистала на сайте Vogue Италия. В чем же секрет ее успеха, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Екатерина опубликовала нежное фото, на котором она стоит у балетного станка в молочном платье с бахромой, глядя в сторону от камеры.

По словам Кухар, она лишь недавно поняла главные факторы успеха.

"У меня часто спрашивают о секретах успеха. Один из них я осознала совсем недавно — это требовательность к себе и самокритичность... Балет, как и жизнь — постоянный труд. Если артист балета проснулся, а у него ничего не болит, значит он умер.. Боль — это наш постоянный спутник... С ней мы учимся мириться, как миримся с кусочками пробки в бутылке дорогого, старого вина..." - поделилась мудрыми мыслями балерина.

&quot;Осознала недавно&quot;: обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Что ж, возможно именно поэтому она часто так строга и требовательна к участникам проекта Танцы со звездами?

Подписчики засыпали Екатерину восхищенными комментариями и поблагодарили за вдохновляющие и мудрые слова.

  • Молода, гарна, мудра!!!
  • Красотка
  • Это правда, только постоянный труд приносит результат качества! Вы талант и большой трудоголик! Восхищаюсь Вами!
  • Надихнуло
  • Доброго дня Катерина! У Вас красива сукня!
  • Как красиво сказано! Слова настоящего воина, самурая! И вообще, какая редкость - красивая и умная девушка
  • Какая же невероятная
  • Катерина,завжди захоплювалася Вами...А особливо Вашою критикою)Просто обожнюю. До речі,Ви як завжди гарні
  • Екатерина, как всегда. Про кусочки пробки шикарно подмечено...
  • Вы- олицетворение женственности, утонченности, нежности, таинственности истинной сексуальности ! Огромный пример для наследования

&quot;Осознала недавно&quot;: обворожительная Екатерина Кухар раскрыла свой секрет успеха

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар в необычном для себя образе украсила обложку глянца.

Ранее счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.

"Красиво и необычно": эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца "Вдохновляет и окрыляет": счастливая Кухар похвасталась значимым достижением
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