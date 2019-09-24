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Екатерина Кухар блистает на сайте Vogue Италия

Lite » Мода 24.09.2019 - 19:33
Екатерина Кухар блистает на сайте Vogue Италия
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)

Итальянский Vogue оценил работы украинского фотографа

Сайт итальянского Vogue разместил у себя на портале совместную съемку известного украинского фотографа Вадима Яцуна и примы-балерины Екатерины Кухар. Стоит отметить, что это далеко не единственная их общая работа. Вдохновленный красотой примы-балерины, Вадим Яцун готовит вдохновляющий проект, главной музой которого, конечно же, станет Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар блистает на сайте Vogue ИталияВадим Яцун и Екатерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)

"Для реализации проекта мы с Екатериной решили не уходить далеко от знакомых ей атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но так как нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал! Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня!», – говорит Вадим.

Екатерина Кухар блистает на сайте Vogue ИталияЕкатерина Кухар блистает на сайте Vogue ИталияЕкатерина Кухар блистает на сайте Vogue ИталияСъемка, которая попала на сайт известного глянца (фото: Видим Яцун)

Над созданием такого необычного образа работали настоящие мастера: стилист Алина Сорт, визажист Дарья Нещадин, а также мастер по прическам Антонина Лобода.

"Мне было очень приятно узнать об этой новости. Ведь итальянцы всегда были законодателями моды и поклонниками настоящей красоты. На такие съемки я согласен крайне редко и только в том случае, когда очень доверяю человеку, с которым работаю. Я до начала съемки не понимала, что меня ждет, но я настолько уверена в Вадиме, что даже с закрытыми глазами доверюсь ему", – рассказала Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар блистает на сайте Vogue Италия

Новое достижение украинского фотографа (фото: Видим Яцун)

Вадим Яцун работал также со многими другими звездами и политиками, а его работы публикуются во многих топовых изданиях.

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