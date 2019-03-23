Ослепительная Каменских соблазнила откровенным образом на YUNA 2019

Популярная певица Настя Каменских умеет мастерски эпатировать поклонников появлением в откровенных нарядах. Чего только стоят ее горячие фотосессии, во время которых она не стесняется обнажаться и демонстрировать аппетитные формы во всей красе! Выход на красную дорожку церемонии YUNA 2019, которая состоялась в пятницу, 22 марта во Дворце "Украина", также ошеломил гостей и зрителей – Настя дефилировала в пикантном наряде, подчеркнувшем все неоспориме достоинства ее фигуры! Соотвествующими кадрами она поделилась в Instagram.

Звезда выбрала для выхода в свет сверкающее откровенное платье оттенка металлик смелого кроя – в нем без труда можно расмотреть внушительное декольте певицы, оценить ее стройные ножки, а также пикантно оголенную спину. Сверху Настя набросила лишь пушистую шубку легкого розового оттенка и дополнила лук босоножками на высоком каблуке.

За свой образ артистка поблагодарила украинского дизайнера Ирину Лан, а та, в свою очередь, назвала исполнительницу музой.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Звезда призналась, что она безумно счастлива получить награду за лучший эстрадный хит - песню "Тримай". Она искреннее поблагодарила организаторов и свою творческую команду, перечислив всех причастных к ее победе.

Поклонники были ошеломлены горячими снимками соблазнительной красотки. Они сыпали комплиментами, словно из рога изобилия, и восхищались внешним видом ослепительной Насти.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Шикарная", "Очень красивая", "Самая красивая певица!", "Украинская Cardi b", "Богиня", "Ты самая лучшая и красивая", "Ты заслужила! Наше солнышко! Ты была самой красивой на красной дорожке", "Королева", "Красотка Настя Каменских", "Секси", - восторгались комментаторы.

Напомним, что Настя Каменских покорила сеть стильным повседневным образом.

К слову, Настя Каменских в белоснежном боди "засветила" пышные формы.