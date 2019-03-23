Сліпуча Каменських спокусила відвертим образом на YUNA 2019

Популярна співачка Настя Каменських вміє майстерно дивувати шанувальників появою у відвертих вбраннях. Чого тільки варті її відверті спекотні фотосесії, під час яких вона не соромиться оголюватися і демонструвати апетитні форми у всій красі! Вихід на червону доріжку церемонії YUNA 2019, яка відбулася в п'ятницю, 22 березня у Палаці "Україна", приголомшив гостей і глядачів – Настя дефілювала в пікантному вбранні, що підкреслило всі достоїнства її фігури! Відповідними кадрами вона поділилася в Instagram.

Зірка вибрала для виходу в світ блискаючу відверту сукню відтінку металік сміливого крою – в ній легко можна розглянути значне декольте співачки, оцінити її стрункі ніжки, а також пікантно оголену спину. Зверху Настя накинула лише пухнасту шубку легкого рожевого відтінку і доповнила лук босоніжками на високих підборах.

За свій образ артистка подякувала українському дизайнеру Ірині Лан, а та, у свою чергу, назвала виконавицю музою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Зірка зізналася, що вона шалено щаслива отримати нагороду за кращий музичний хіт - пісню "Тримай". Вона щиро подякувала організаторам і своїй творчій команді, перерахувавши всіх причетних до її перемоги.

Шанувальники були приголомшені гарячими знімками спокусливій красуні. Вони сипали компліментами, немов з рогу достатку, і захоплювалися зовнішнім виглядом сліпучої Насті.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Шикарна", "Дуже красива", "найкрасивіша співачка!", "Українська Cardi b", "Богиня", "Ти найкраща і найкрасивіша", "Ти заслужила! Наше сонечко! Ти була найкрасивішою на червоній доріжці", "Королева", "Красуня Настя Каменських", "Сексі", - захоплювалися коментатори.

Нагадаємо, що Настя Каменських підкорила мережу стильним повсякденним образом.

До слова, Настя Каменських в білосніжному боді "засвітила" пишні форми.