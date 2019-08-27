"Ощущения непередаваемые": смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица похвасталась впечатляющим спортивным достижением

Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу женственной и элегантной - как, к примеру, на недавних нежных кадрах в постели, сделанных в рамках фотосессии для глянцевого журнала. Однако певица может быть и очень смелой и решительной, особенно, если поставит перед собой какую-то цель.

На своей instagram-страничке артистка поделилась впечатляющими фото, сделанными на реке. Вера исполнила давнее желание и впервые встала на вейксерф - и судя по снимкам, получилось у нее неплохо!

Облаченная в облегающий гидрокостюм певица смело скользила на доске по волнам - не обошлось и без забавных падений в воду.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

В подписи Брежнева эмоционально поделилась своими впечатлениями.

"Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это) мой первая проба встать на вейксёрф! И @yegor_popretinskiy с первого раза поставил меня )) руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые. ставьте цели и идите/плывите к ним - это и есть кайф! "Сегодня я русалка, я создаю волны". Что у вас из ближайших целей?)" - рассказала исполнительница.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры восхитились смелостью и сноровкой Веры и оставили много приятных отзывов.

Аааааааааа!! Какая ты крутая! Не верю, что первый раз!

Верочка, вы даже падаете красиво

Крррррруто!!!!!

Какие крутые фотки!

Восхищаюсь этой девушкой, реально офигенная

Правда кайф!!!

Красота среди плывущих!)

@ververa дельфин

ах, какая молодец

Вера нет ну это уже не в какие рамки.... у вас вообще плохие фотографии есть)))) Вы как тот человек у которого даже падающего есть отличные фото

Крутая и классная во всем

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева поразила откровениями о браке с Константином Меладзе. Как рассказала певица, ее муж считает ее самой красивой женщиной на планете и любит, когда она ходит по дому обнаженной.

А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.