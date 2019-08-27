"Ощущения непередаваемые": смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф

Певица похвасталась впечатляющим спортивным достижением
Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу женственной и элегантной - как, к примеру, на недавних нежных кадрах в постели, сделанных в рамках фотосессии для глянцевого журнала. Однако певица может быть и очень смелой и решительной, особенно, если поставит перед собой какую-то цель.
На своей instagram-страничке артистка поделилась впечатляющими фото, сделанными на реке. Вера исполнила давнее желание и впервые встала на вейксерф - и судя по снимкам, получилось у нее неплохо!
Облаченная в облегающий гидрокостюм певица смело скользила на доске по волнам - не обошлось и без забавных падений в воду.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
В подписи Брежнева эмоционально поделилась своими впечатлениями.
"Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это) мой первая проба встать на вейксёрф! И @yegor_popretinskiy с первого раза поставил меня )) руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые. ставьте цели и идите/плывите к ним - это и есть кайф! "Сегодня я русалка, я создаю волны". Что у вас из ближайших целей?)" - рассказала исполнительница.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фолловеры восхитились смелостью и сноровкой Веры и оставили много приятных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева поразила откровениями о браке с Константином Меладзе. Как рассказала певица, ее муж считает ее самой красивой женщиной на планете и любит, когда она ходит по дому обнаженной.
А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.