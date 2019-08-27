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"Ощущения непередаваемые": смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.08.2019 - 12:33
"Ощущения непередаваемые": смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица похвасталась впечатляющим спортивным достижением

Поклонники привыкли видеть Веру Брежневу женственной и элегантной - как, к примеру, на недавних нежных кадрах в постели, сделанных в рамках фотосессии для глянцевого журнала. Однако певица может быть и очень смелой и решительной, особенно, если поставит перед собой какую-то цель.

На своей instagram-страничке артистка поделилась впечатляющими фото, сделанными на реке. Вера исполнила давнее желание и впервые встала на вейксерф - и судя по снимкам, получилось у нее неплохо!

Облаченная в облегающий гидрокостюм певица смело скользила на доске по волнам - не обошлось и без забавных падений в воду.

&quot;Ощущения непередаваемые&quot;: смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф&quot;Ощущения непередаваемые&quot;: смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

В подписи Брежнева эмоционально поделилась своими впечатлениями.

"Наконец-то одета с ног до головы. И наконец-то сделала это) мой первая проба встать на вейксёрф! И @yegor_popretinskiy с первого раза поставил меня )) руки, правда, уже пару дней сумку поднимают с трудом, но ощущения непередаваемые. ставьте цели и идите/плывите к ним - это и есть кайф! "Сегодня я русалка, я создаю волны". Что у вас из ближайших целей?)" - рассказала исполнительница.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры восхитились смелостью и сноровкой Веры и оставили много приятных отзывов.

  • Аааааааааа!! Какая ты крутая! Не верю, что первый раз!
  • Верочка, вы даже падаете красиво
  • Крррррруто!!!!!
  • Какие крутые фотки!
  • Восхищаюсь этой девушкой, реально офигенная
  • Правда кайф!!!
  • Красота среди плывущих!)
  • @ververa дельфин
  • ах, какая молодец
  • Вера нет ну это уже не в какие рамки.... у вас вообще плохие фотографии есть)))) Вы как тот человек у которого даже падающего есть отличные фото
  • Крутая и классная во всем

&quot;Ощущения непередаваемые&quot;: смелая Вера Брежнева впервые встала на вейксерф

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева поразила откровениями о браке с Константином Меладзе. Как рассказала певица, ее муж считает ее самой красивой женщиной на планете и любит, когда она ходит по дому обнаженной.

А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.

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