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"Осень будет жаркой!" Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье

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Певица подвела итоги прошедшего лета

Вера Брежнева не скрывает свои роскошые формы в балахонистых нарядах – она привыкла подчеркивать достоинства фигуры одеждой, которая выгодно подчеркивает ее сексапильные изгибы. Она открыта для стильных эксперементов и время от времени появляется на страницах глянцевых журналов в неожиданных, но всегда трендовых образах. Певица неоднократно признавалась, что секрет ее стойности не в генетике, хоть мама артистки в свои годы выглядит потрясающе, а в ежедневной работе над собой, подсознанием и своим телом. Впрочем, результатами усилий артистки можно легко насладиться на ее свежем фото в Instagram.

Вера расслабленно позирует на диване, расположенном прямо на террасе загородного дома. Ее наряд – сплошная провокация! На Вере – прозрачное платье по фигуре под которым без труда угадывается белье. Она чуть приподнялась на носочках и откинула голову назад, так что ее волосы достали пола. Из аксессуаров – солнечные очки в оправе с желтыми элементами и тонкий браслет с красной кисточкой.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила, но успела и отдохнуть.. Потому что осень будет жаркой", - пообещала певица.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники не устояли перед соблазнительным снимком Веры.

  • Красота какая
  • Ах, шалунья
  • Бомба
  • Как всегда прекрасна
  • Вера, ты неповторима
  • Красивая, женственная, сексуальная
  • Вера, какая красивая! Фигура!
  • Ух ты, какая прелесть!
  • Как же Вы красивы!
  • Красивое тело

Скриншот комментариев

Ранее Брежнева снялась топлес и показала стройные формы на камеру.

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