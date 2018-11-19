Осадчая и Горбунов порадовали фанов "гармоничным" появлением на Танцах со звездами 2018

Юра Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пожелали еще раз увидеть звездную пару в проекте

Известную звездную пару — Катя Осадчая и Юрий Горбунов — поклонники назвали не только красивой семьей, но также и гармоничными ведущими. Об этом на соц-страничках популярных украинских телеведущих стали писать поклонники после того, как Осадчая и Горбунов вместе провели 13-й эфир Танцев со звездами 2018.

Отметим, что Юрий Горбунов остается неизменным ведущим шоу Танцы со звездами. При этом в новом сезоне на так называемом балконе проекта, где участники узнают оценки жюри после выступлений, ведущий из эфира в эфир меняется. Во время полуфинала Танцев зрителей ждал приятный сюрприз — ведущей на балконе была жена Горубунова — Катя Осадчая. При этом поклонники пары достаточно редко видят их вместе "при исполнении служебных обязанностей".

Осадчая и Горбунов поспешили на своих instagram-страничках поделится совместными селфи.

"Чоловік і жінка — одна спілка", — весело подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая и Юра Горбунов на Танцах со звездами 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая и Юра Горбунов отправляются на эфир Танцев (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей и Горбунова поспешили оставить свои восторженные отзывы под их совместным фото. К слову, многие отметили, что хотели бы увидеть в финале шоу совместный танец звездной пары.

"Супер крута пара та найкращі ведучі", — восхищается lesia_elmira.

"Я даже забыла, что на балкон приглашают гостей, думала, что стандартно ведете вместе передачу. Только потом вспомнила, что вы приглашены. Вы очень классный дуэт ведущих и очень хотелось бы, чтоб и в финале этого шоу вы тоже вели передачу, желательно и в следующих сезонах", — подчеркивает larisaafifi.

"Найкращі ведучі", — соглашается ynizar1997.

"Ви чудові, так приємно було, що ви разом в єфірі", — умиляется victoria_bastieieva.

"Наконец зрителей порадовали выступлением профессиональной ведущей. Катя, спасибо, эфир с вашим участием был прекрасным!" — благодарит bitter__moon.

"Ой, какие же вы хорошие!" — пишет naddan_danilova.

"У Юри неймовірно швидка реакція в ефірах. І тонке почуття гумору. Чудова пара", — также нахваливает solod_ktr.

"Лучше пары и не придумаешь. Вы так друг друга дополняет. Здорово. В конце ждем танец от Вас", — пишет tala_maska89.

"Все в семью, все в семью", — смеется tatipanki.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая во время 13-го эфира Танцев со звездами 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что полуфинал проекта покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поклонники звездного дуэта уже успели прокомментировать это решение судей и зрителей, назвав его "несправедливым".

Кстати, во время 13-го эфира к выступлениям оставшихся пар присоединились также четыре экс-участника шоу Танцы со звездами. Трио Дорофеева-Макацария-Заец приятно удивило поклонников зажигательным хип-хопом.

Видео: РБК-Украина