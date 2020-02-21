Оружие, хамство и проблемы с полицией: 20-летний сын Синди Кроуфорд всколыхнул сеть дерзкими выходками

Вслед за сестрой бунтует сын звездных родителей
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вновь столкнулись с проблемами воспитания детей. В этот раз звезды всерьез обеспокоились состоянием психики своего старшего ребенка: 20-летнего Пресли Гербера. Как уверяют приближенные к семье источники, 54-летняя супермодель и 57-летний бизнесмен хотят найти для сына хорошего специалиста, так как его поведение вызывает серьезные опасения. Без хорошего специалиста им не справиться, уверены родители.
Напомним, недавно Пресли всколыхнул сеть тем, что сделал на лице татуировку misunderstood ("неправильно понятый"). После того как на парня обрушилась лавина критики, он ответил резким выпадом, предложив хейтерам выйти из тени и сказать ему в лицо все, что они о нем думают.
Пресли увлекается оружием (видео: instagram.com/presleygerber)
По словам инсайдеров, Синди и Ренди были просто вне себя, когда увидели, что сделал Пресли с лицом. Они считают, что виной всему – влияние дурной компании, с которой сын не так давно связался. Опасения родителей усилились и тем, что позже парень выложил в сеть видео из тира. "Маленький невинный я перед всеми ужасными татуировками", – подписал Пресли ролик, где делает несколько достаточно удачных выстрелов по мишени. К тому же в прошлом парень уже имел проблемы с законом. В конце декабря полиция остановила его за вождение в нетрезвом виде. Пресли был за рулем Tesla, и существенно превысил скорость.
К слову, Синди и Рэнди приходится в последнее время нелегко. Так, только недавно проблем им добавила 18-летняя Кайя. Девушка вступила в отношения с 26-летним комиком Питом Дэвидсоном, известным своим неуравновешенным психическим состоянием. По словам инсайдеров, родители уговаривали дочь не начинать роман, но Кайю было не остановить. Впрочем, вскоре пара и так рассталась, чему Синди и Ренди были несказанно рады.