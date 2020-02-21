Оружие, хамство и проблемы с полицией: 20-летний сын Синди Кроуфорд всколыхнул сеть дерзкими выходками

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вновь столкнулись с проблемами воспитания детей. В этот раз звезды всерьез обеспокоились состоянием психики своего старшего ребенка: 20-летнего Пресли Гербера. Как уверяют приближенные к семье источники, 54-летняя супермодель и 57-летний бизнесмен хотят найти для сына хорошего специалиста, так как его поведение вызывает серьезные опасения. Без хорошего специалиста им не справиться, уверены родители.

Пресли ведет себя в последнее время дерзко и вызывающе (фото: instagram.com/presleygerber)

Напомним, недавно Пресли всколыхнул сеть тем, что сделал на лице татуировку misunderstood ("неправильно понятый"). После того как на парня обрушилась лавина критики, он ответил резким выпадом, предложив хейтерам выйти из тени и сказать ему в лицо все, что они о нем думают.

Пресли увлекается оружием (видео: instagram.com/presleygerber)

По словам инсайдеров, Синди и Ренди были просто вне себя, когда увидели, что сделал Пресли с лицом. Они считают, что виной всему – влияние дурной компании, с которой сын не так давно связался. Опасения родителей усилились и тем, что позже парень выложил в сеть видео из тира. "Маленький невинный я перед всеми ужасными татуировками", – подписал Пресли ролик, где делает несколько достаточно удачных выстрелов по мишени. К тому же в прошлом парень уже имел проблемы с законом. В конце декабря полиция остановила его за вождение в нетрезвом виде. Пресли был за рулем Tesla, и существенно превысил скорость.

Синди и Рэнди намерены нанять психиатра (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, Синди и Рэнди приходится в последнее время нелегко. Так, только недавно проблем им добавила 18-летняя Кайя. Девушка вступила в отношения с 26-летним комиком Питом Дэвидсоном, известным своим неуравновешенным психическим состоянием. По словам инсайдеров, родители уговаривали дочь не начинать роман, но Кайю было не остановить. Впрочем, вскоре пара и так рассталась, чему Синди и Ренди были несказанно рады.