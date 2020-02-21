Зброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівками

Слідом за сестрою бунтує син зіркових батьків
Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер знову зіткнулися з проблемами виховання дітей. Цього разу зірки всерйоз занепокоїлися станом психіки своєї старшої дитини: 20-річного Преслі Гербера. Як запевняють наближені до родини джерела, 54-річна супермодель і 57-річний бізнесмен хочуть знайти для сина хорошого фахівця, так як його поведінка викликає серйозні побоювання. Без хорошого спеціаліста їм не впоратися, впевнені батьки.
Нагадаємо, нещодавно Преслі сколихнув мережу тим, що зробив татуювання на обличчі misunderstood ("неправильно зрозумілий"). Після того як на хлопця обрушилася лавина критики, він відповів різким випадом, запропонувавши хейтерам вийти з тіні і сказати йому в обличчя все, що вони про нього думають.
Преслі захоплюється зброєю (відео: instagram.com/presleygerber)
За словами інсайдерів, Сінді і Ренді були просто роззлючені, коли побачили, що зробив Преслі з лицем. Вони вважають, що провиною всьому – вплив поганої компанії, з якою син не так давно зв'язався. Побоювання батьків посилилися і тим, що пізніше хлопець виклав в мережу відео з тиру. "Маленький невинний я перед усіма жахливими татуюваннями", – підписав Преслі ролик, де робить кілька досить вдалих пострілів по мішені. До того ж у минулому хлопець уже мав проблеми із законом. В кінці грудня поліція зупинила його за водіння в нетверезому вигляді. Преслі був за кермом Tesla, і суттєво перевищив швидкість.
До речі, Сінді і Ренді доводиться останнім часом нелегко. Так, лише нещодавно проблем їм додала 18-річна Кайя. Дівчина вступила у стосунки з 26-річним коміком Пітом Девідсоном, відомим своїм неврівноваженим психічним станом. За словами інсайдерів, батьки вмовляли дочку не починати роман, але Кайю було не зупинити. Втім, невдовзі пара і так розлучилася, чому Сінді і Ренді були невимовно раді.