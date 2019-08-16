Попа как у Ким: Каменских показала тренировку для крепкого "орешка" (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских не перестает делиться "полезностями" с поклонниками

Настя Каменских не перестает делиться полезной мотивацией со своей многотысячной армией поклонников. При этом отметим, что подписчиков Насти особенно интересуют ее тренировки, режим питания и дня. Ведь несколько лет назад Каменских сбросила более 20 кг. И с тех пор украинская певица очень скрупулезно следит за своей фигурой. Да и возможностей показать спортивные формы у Насти появилось все больше. К примеру, недавно Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейна с надувным кругом. Певица подчеркнула, что ей хочется как можно дольше насладиться солнышком.

А для того, чтобы почаще баловать поклонников фотографиями в соблазнительных купальниках и белье, Каменских необходимо поддерживать себя в форме. Благо, украинская певица время от времени показывает видео своих тренировок.

Так, на своей страничке в сети instagram Каменских показала фрагмент тренировки. Певица выполняет упражнение (интенсивная пробежка на месте), которое помогает подтянуть мышцы ног и ягодиц. Исполнительница так и подписала хештех - #попакакуким. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Более того, также есть еще один фрагмент тренировки, но уже с другим не менее активным упражнением. Выполняет его Настя со своим тренером Андреем Хомицким.

Напомним, что не так давно Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом. Если певица находится в Киеве, она старается не пропускать утренние тренировки. При этом каждый раз они разнообразны. И часто проходят на свежем воздухе. Недавно Каменских пробежалась утром по безлюдному ботаническому парку в Киеве. и Даже показала на видео прекрасный рассвет.

Кроме того, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.