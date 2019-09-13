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І знову у ванній: Каменських пояснила, чому рідко показує пікантні фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 10:57
І знову у ванній: Каменських пояснила, чому рідко показує пікантні фото
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка також інтригує новим проектом

Настя Камеснких відома своєю відвертістю. Українська співачка любить "інтригувати" шанувальників сміливими фото в купальниках, нижній білизні, відвертими позами. І хоча у відповідь Настя отримує як позитивні, так і хвилю негативних коментарів, але їй все одно. Більш того, Настя супроводжує свої пости і мотивацією. Приміром, вона підкреслила, що немає ідеалів краси - "є так, як подобається і добре тобі".

Проте останнім часом пікантних фото на соцсторінках Каменських стало все менше. Виконавиця намагається хоча б у сторіз показувати кадри з тренувань. Але ось знімків поменшало.

Як з'ясувалося, Каменських елементарно не вистачає часу на це.

“Останнім часом мало вдається радувати вас свіженькими фото. А це все тому, що дуууже багато всього. Готую для вас щось новеньке в цьому сезоні. І так хочеться поділитися, а не можу. Чи все ж відкрити завісу?" - пише Настя і одночасно знову інтригує.

І знову у ванній: Каменських пояснила, чому рідко показує пікантні фото

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому свій пост виконавиця супроводила не менш спокусливою кадром. На фото бачимо відображення Насті в дзеркалі у ванній кімнаті. На Насті - сценічне вбрання: чорне боді, ультра коротка напівпрозора спідниця в блискітках і зірочках, а також поясна сумка з ініціалами NK.

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її нове фото і пояснення:

  • "Дуже хочеться, хоча б натяк"
  • “Звичайно відкрити! Хоч трішки"
  • "Трохи прочиніть і заінтригуйте"
  • "Для мене це ідеал краси"
  • "Настуся поділися, ти Богиня, так красиво в цьому вбранні"
  • "Фігурка бомбова!"
  • "Яка ж ти красииивая"

І знову у ванній: Каменських пояснила, чому рідко показує пікантні фото

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше "природжена баскетболістка" Каменських вразила спортивним досягненням. Співачка показала коротке відео, на якому влучно закидає м'яч в кільце.

Також до цього Каменських показувала тренування для міцного "горішка". Заняття проходили у спортзалі з тренером.

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