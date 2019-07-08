"Опять корчат рожицы": Тодоренко и Топалов рассмешили сеть "дурашливым" фото

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко показала свой любимый закат

Регина Тодоренко и Влад Топалов на данный момент наслаждаются свадебным путешествием в Греции. А именно – на острове Крит. Отметим, что со своими звездными родителями также отдыхает и 7-месячный Михаил. Тодоренко время от времени показывает видео с ним. Однако, как обычно, лица малыша не видно.

И все же Тодоренко не против окунуться в ностальгию и вспомнить яркие моменты со свадьбы. Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала яркое фото в компании Топалова. Снимок был сделан еще в Сорренто – на второй день после свадьбы. Как известно, на следующий день Тодоренко, Топалов и их родные отправились на Амальфитанское побережье, где можно не только закатом насладить, но даже увидеть очертания действующего Везувия… Именно на фоне огненного заката и было сделано фото.

При этом Тодоренко призналась, что закат в Сорренто – теперь один из самых ее любимых!

"#ПозднийВечерВСорренто За последнее время один из любимейших закатов. Солнце блестит как исполинский бриллиант #свадьбатт" - восторженно подписала кадр Тодоренко.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в Сорренто (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Однако поклонников пары привлек не закат, а они сами. На фото Регина и Влад смотрят друг на друга, показывая языки.

"Глядя на вашу пару, всегда, невольно начинаю улыбаться) очень лучезарные)"

"Главное в жизни - найти такого же чокнутого как ты, и бесится вместе! У Регины это получилось!))"

"Вы даже похожи внешне стали)))"

"Ну куда ж без высунутых языков?! Смотрела видео в свадебных платьях и думала: какая красивая, веселая, настоящая, лучезарня… И ура просто с улыбкой! И бац.. в середине видео Регина показывает язык"

"Красивые, счастливые и влюбленные! Пусть так будет всегда!"

"Приятно видеть счастливых людей"

"Самая Лучшая пара!"

"Какие Вы хорошие, как Вы мне нравитесь, взаимопонимания Вам на всю жизнь, крепкой, дружной семьи!"

"Топалов с Региной и Топалов до Регины - это два разных человека))"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко сделала неожиданное признание о своей жизни. Телеведущая отметила, что "возомнила себя всемогущей". Признание она сделала во время отпуска. И кстати, даже опубликовала видео с сыночком в бассейне. Соответствующее видео было опубликовано в twitter MyGlamWish.

Новое идеальное утро свадебного путешествия #РегинаТодоренко и #ВладТопалов! Пара отдыхает на Крите с сыном Михаилом) pic.twitter.com/RGgl6xEh54 — MyGlamWish (@glam_wish) July 7, 2019

Также на свадьбе муж Регины Тодоренко, Влад Топалов посвятил на свадьбе песню любимой женщине.