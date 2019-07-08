"Знову корчать пики": Тодоренко і Топалов розсмішили мережу забавним фото

Тодоренко показала свій улюблений захід сонця
Регіна Тодоренко і Влад Топалов на даний момент насолоджуються весільною подорожжю в Греції. А саме – на острові Крит. Зазначимо, що зі своїми зірковими батьками також відпочиває і 7-місячний Михайло. Тодоренко час від часу показує відео з ним. Однак, як правило, обличчя малюка не видно.
І все ж Тодоренко не проти зануритися в ностальгію і пригадати яскраві моменти з весілля. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала яскраве фото в компанії Топалова. Знімок був зроблений ще в Сорренто, на другий день після весілля. Як відомо, на наступний день Тодоренко, Топалов і їх рідні вирушили на Амальфітанське узбережжя, де можна не тільки заходом насладить, але навіть побачити обриси діючого Везувію... Саме на тлі вогняного заходу і було зроблено фото.
При цьому Тодоренко зізналася, що захід в Сорренто – тепер один з найбільш улюблених!
"#ПозднийВечерВСорренто За останній час один з найулюбленіших заходів. Сонце блищить, як велетенський діамант #свадьбатт" - захоплено підписала кадр Тодоренко.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов в Сорренто (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Однак шанувальників пари привернув не захід, а вони самі. На фото Регіна і Влад дивляться один на одного, показуючи язики.
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про своє життя. Телеведуча зазначила, що "вважає себе всемогутньою". Визнання вона зробила під час відпустки. І до речі, навіть опублікувала відео з синочком в басейні.
Нове ідеальне ранок весільної подорожі #РегинаТодоренко і #ВладТопалов! Пара відпочиває на Криті з сином Михайлом) pic.twitter.com/RGgl6xEh54— MyGlamWish (@glam_wish) July 7, 2019
Також на весіллі чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов присвятив на весіллі пісню коханій жінці.