"Знову корчать пики": Тодоренко і Топалов розсмішили мережу забавним фото

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко показала свій улюблений захід сонця

Регіна Тодоренко і Влад Топалов на даний момент насолоджуються весільною подорожжю в Греції. А саме – на острові Крит. Зазначимо, що зі своїми зірковими батьками також відпочиває і 7-місячний Михайло. Тодоренко час від часу показує відео з ним. Однак, як правило, обличчя малюка не видно.

І все ж Тодоренко не проти зануритися в ностальгію і пригадати яскраві моменти з весілля. Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала яскраве фото в компанії Топалова. Знімок був зроблений ще в Сорренто, на другий день після весілля. Як відомо, на наступний день Тодоренко, Топалов і їх рідні вирушили на Амальфітанське узбережжя, де можна не тільки заходом насладить, але навіть побачити обриси діючого Везувію... Саме на тлі вогняного заходу і було зроблено фото.

При цьому Тодоренко зізналася, що захід в Сорренто – тепер один з найбільш улюблених!

"#ПозднийВечерВСорренто За останній час один з найулюбленіших заходів. Сонце блищить, як велетенський діамант #свадьбатт" - захоплено підписала кадр Тодоренко.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов в Сорренто (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Однак шанувальників пари привернув не захід, а вони самі. На фото Регіна і Влад дивляться один на одного, показуючи язики.

"Дивлячись на вашу пару, завжди, мимоволі починаю посміхатися) дуже осяйні)"

"Головне в житті - знайти такого ж чокнутого як ти, і біситься разом! У Регіни це вийшло!))"

"Ви навіть схожі зовні стали)))"

"Ну куди ж без висунутих язиків?! Дивилася відео у весільних сукнях і думала: яка гарна, весела, справжня, осяйна... І ура просто з посмішкою! І бац в середині відео Регіна показує язик"

"Гарні, щасливі та закохані! Нехай так буде завжди!"

"Приємно бачити щасливих людей"

"Найкраща пара!"

"Які Ви гарні, як Ви мені подобаєтеся, взаєморозуміння Вам на все життя, міцної, дружної родини!"

"Топалов з Регіною і Топалов до Регіни - це дві різні людини))"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про своє життя. Телеведуча зазначила, що "вважає себе всемогутньою". Визнання вона зробила під час відпустки. І до речі, навіть опублікувала відео з синочком в басейні.

Нове ідеальне ранок весільної подорожі #РегинаТодоренко і #ВладТопалов! Пара відпочиває на Криті з сином Михайлом) pic.twitter.com/RGgl6xEh54 — MyGlamWish (@glam_wish) July 7, 2019

Також на весіллі чоловік Регіни Тодоренко, Влад Топалов присвятив на весіллі пісню коханій жінці.