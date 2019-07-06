Как трогательно! Влад Топалов спел Регине Тодоренко на свадьбе (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов и Тодоренко снова восхитили сеть чувственными видео

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, которая состоялась 3 июля в Соренто, вызвала у поклонников настоящий ажиотаж, который не стихает и по сей день. Звездная пара выбрала для медового месяца Грецию, и вскоре многочисленные поклонники наверняка увидят яркие фото от молодоженов-путешественников, а пока - могут насладиться новыми забавными и трогательными видео со свадебной церемонии. Кадры опубликованы в Instagram молодых супругов.

На первом ролике Влад в белоснежном элегантном пиджаке и в черных брюках чувственно поет для Регины под аккомпанемент клавишных. Невеста в свободном воздушном свадебном платье зачаровано качается в такт и буквально светится от радости, слушая англоязычную песню в исполнении любимого. Пара сходится и обнимается.

Влад Топалов и Регина Тодоренко на свадьбе и перед (Фото: скриншот)

"Костюм нашелся!" - шутливо подписал Влад чувственный ролик.

Видео: instagram.com/vladtopalovofficial

Пользователи сети восхищаются милым видео и желают молодоженам огромного счастья, а их семье - пополнения.

Самая клевая, классная, красивая пара на эстраде;

Вы такие милые, так приятно наблюдать за вашей парой. Поздравляю вас с днем свадьбы;

Супер! Счастья вам и еще детишек!

Поздравляю! Очень красиво спел! Вы с Региной молодцы!

Аааа, как трогательно!

Какие вы крутые! Счастья вам и любви;

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Также Регина выложила в сети смешное видео, которое показывает ее предсвадебные волнения. Забавный ролик на днях уже "показывался" в интернете, но вскоре был снят. Теперь звезда тревел-шоу снова опубликовала эту "школу актерского мастерства".

"На этом видео запечатлены все стадии дебилизма, которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству! Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: "Емае, я - невеста" И холодный пот проступает на лбу! Непонятно только , от чего такая реакция?" - подписала Регина видео.

На нем звезда участвует в свадебной фотосессии для российского журнала.

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Также Регина показала в Instagram уже "готовый" ролик - что получилось из свадебной фотосессии.

Тодоренко поблагодарила всех "за эту нереальную возможность примерить самые шикарные свадебные платья и почувствовать себя золушкой!"

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Поклонники купают Регину в комплиментах и не устают повторять, насколько она обворожительна в своем счастье, да еще и в великолепных свадебных нарядах.

Бусинка моя, обожаю тебя! Ты неимоверная красотка;

Прям как Сара Джессика Паркер для Vogue в "Секс в большом городе";

Съемка клевая, Регина, вы супер!

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Как сообщалось ранее, на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова побывала также и Леся Никитюк. Она даже поймала стильный букет невесты и восхитила своим образом в коротком платье.

Также мы писали о том, что Регина Тодоренко поразила сходством с мамой на ярком фото, предсвадебный день мать с дочерью провели вместе.