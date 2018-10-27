"Вона і лисою буде круою": Надя Дорофєєва шокувала фанатів новою зачіскою (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка використала для створення зачіски штучне волосся

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно приміряла образ рокера, знову шокувала фанатів зовнішнім виглядом. Вона постала перед шанувальниками з волоссям синього кольору. Фотографія опублікована в прес-службі каналу 1+1 в Instagram.

Фото: (instagram.com/1plus1_ua)

У коментарях до знімка багато написали, що дівчині не йде новий образ. Деякі вважають, що вона з будь-яким кольором волосся (і навіть без них) буде залишатися неперевершеною. Багато хто просто порадили їй подорослішати.

"Схожа на 11-класницю, в хорошому сенсі)))", "Вона і лисою буде крутою", "Класно", "Це капець", "Жах", "Круто", "Супер", "Красива", "Вау", "Це не її рідне волосся. А по факту не дуже добре...", "Надя завжди красива", "Жах, пора подорослішати", – вважають фанати артистки.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/1plus1_ua

Нагадаємо, раніше шанувальники Дорофєєвої звернулися до неї з вельми незвичайним проханням — "повернути омбре". Вся справа в тому, що виконавиця вирішила трохи поекспериментувати з кольором волосся, вибравши більш темний відтінок.

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Відео: РБК-Україна