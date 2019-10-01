"Она классно готовит": Потап рассказал о семейной жизни с Каменских

Потап и Настя Каменских - одна из самых ярких и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Несмотря на то, что они поженились только этой весной, вместе артисты уже много лет, однако все равно сохранили страсть и пылкость, которые не стесняются демонстрировать на публике. Так, недавно певица призналась, что после вынужденной разлуки они с любимым буквально не могут оторваться друг от друга, ведь они очень темпераментная пара. А вот Потап в шоу Слава + на YouTube-канале Люкс ФМ разоткровенничался о том, какая Настя в быту и хорошая ли она хозяйка.

Артист отметил, что в новом альбоме ПТП MISHA / он спел об отношениях с Каменских и почувствовал облегчение, когда рассказал миру о них.

"Мне очень надоело скрывать отношения. Это вообще некрасиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому наступил момент, когда мы решили забацать свадьбу", - поделился Потап.

По его словам, Настя прекрасная хозяйка. Она невероятно готовит и следит за домом и собакой. А ее коронное блюдо - макароны аль денте с креветками.

"Она супер-женщина. Я ее называю wonder woman", - подчеркнул мужчина.

Видео: Потап о жизни с Настей Каменских (youtube.com/Люск ФМ)

Также певица мотивирует мужа заниматься спортом, а он поддерживает ее мечты и цели.

"Я же спортсмен в прошлом, она мою любовь к спорту опять возбудила. Мы друг друга понимаем, очень подходим друг другу. Мы долго работали вместе и хорошо узнали друг друга, у нас общие цели, мы смотрим в одну сторону и у нас все прекрасно. Она мечтает о Грэмми, а мне импонируют такие большие мечты и ее стремления. Она интернешнл суперзвезда! И она живет у меня дома, и она мне готовит и убирает", - говорит довольный артист.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

По словам продюсера, нужно следить, чтобы вас не поглотил скучный быт.

"Нужно освежать отношения и свой быт, чтобы он не был данностью, а был прикольным. К примеру, я люблю чистить снег зимой, или прибить что-то. Быт должен быть интересным. Иногда можно позволить своей супруге приготовить тебе макароны аль денте в одном фартуке", - с юмором отметил Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских умилили романтичным совместным фото и сообщили, что сбежали от всех на несколько дней к морю.