"Вона класно готує": Потап розповів про сімейне життя з Каменських

Потап і Настя Каменських - одна з найбільш яскравих і обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Незважаючи на те, що вони одружилися тільки цієї весни, разом артисти вже багато років, проте все одно зберегли пристрасть і палкість, які не соромляться демонструвати на публіці. Так, нещодавно співачка зізналася, що після вимушеної розлуки вони з коханим буквально не можуть відірватися один від одного, адже вони дуже темпераментна пара. А ось Потап в шоу Слава + на YouTube-каналі Люкс ФМ розговорився про те, яка Настя в побуті і чи добра вона господиня.

Артист зазначив, що в новому альбомі ПТП MISHA / він заспівав про стосунки з Каменських і відчув полегшення, коли розповів світу про них.

"Мені дуже набридло приховувати стосунки. Це взагалі негарно по відношенню до жінки і до самого себе. Тому настав момент, коли ми вирішили забацати весілля", - поділився Потап.

За його словами, Настя прекрасна господиня. Вона неймовірно готує і стежить за будинком і собакою. А її коронна страва - макарони аль денте з креветками.

"Вона супер-жінка. Я її називаю wonder woman", - підкреслив чоловік.

Відео: Потап про життя з Настею Каменських (youtube.com/Люск ФМ)

Також співачка мотивує чоловіка займатися спортом, а він підтримує її мрії і цілі.

"Я ж спортсмен у минулому, вона мою любов до спорту знову порушила. Ми розуміємо одне одного, дуже підходимо один одному. Ми довго працювали разом і добре пізнали один одного, у нас спільні цілі, ми дивимося в один бік і в нас все чудово. Вона мріє про Греммі, а мені імпонують такі великі мрії і її прагнення. Вона інтернешнл суперзірка! І вона живе у мене вдома, і вона мені готує і прибирає", - говорить задоволений артист.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

За словами продюсера, потрібно стежити, щоб вас не поглинув нудний побут.

"Потрібно освіжати стосунки і свій побут, щоб він не був даністю, а був прикольним. Наприклад, я люблю чистити сніг взимку, або прибити щось. Побут повинен бути цікавим. Іноді можна дозволити своїй дружині приготувати тобі макарони аль денте в одному фартусі", - з гумором зазначив Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських розчулили романтичним спільним фото і повідомили, що втекли від усіх на кілька днів до моря.