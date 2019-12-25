"Он вам потом припомнит": Топалов взбудоражил сеть неоднозначным фото Тодоренко и сына на пляже

Регина Тодоренко вместе с годовалым сыночком Михаилом улетела погреться и понежиться в океане на остров Бали, где также успевает заниматься йогой по утрам и вновь встала на доску для серфинга. Поехал ли вместе с ними муж телеведущей Влад Топалов, до конца непонятно, так как совместных фото они не выкладывали. Однако при этом он все равно поделился ярким отпускным снимком жены и сына в своем Instagram - и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети.

Все дело в том, что на фото Регина и Майкл, как они называют малыша, запечатлены на пляже. Ребенок сидит на песке боком к камере и смотрит на маму, которая стоит чуть дальше у кромки прибоя и явно зовет его к себе. При этом малыш на снимке - полностью без одежды. Такие фото в общем-то должны быть заблокированы по новым правилам Instagram, однако пока что этого не произошло.

"Моё......... всё", - подписал кадр Топалов.

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом на Бали (instagram.com/vladtopalovofficial)

Реакция подписчиков оказалась разной - некоторые тут же принялись упрекать артистка за "обнаженку", отмечая, что Майкл может им с Региной это припомнить, когда вырастет. Другие же встали на его защиту, заявляя, что ничего такого в этом фото нет и снимок очень милый.

чудесная мама, прелесть малыш))))

Здоровья всем деткам и вашим

Будьте всегда такими счастливыми

Трусишки всё же надо одевать

Дай Вам Бог всего,всего прекрасного!

Майкл шикарен!!!

Счастья Вам

Сейчас яжемамки набегут, мол, чего малыш голым бегает. а так фото крутое

Ох припомнит он вам потом эту фоточку

Я думаю что голенькую попку...надо было бы прикрыть....

Какой карапузик

Зачем без разрешения человека, даже такого маленького, выставлять его *лен?! Фото для хайпа, или вы с детства убиваете индивидуальность и мнение человека?!

Что здесь такого, малыш голый, такое ощущение половина смотрит только Майклу между ног. Пусть голопопый, зато счастливый

Красиво..но надо было смайл поставить)))))

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее сын Влада Топалова и Регины Тодоренко Майкл впервые попал на обложку глянца.