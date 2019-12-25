"Він вам пригадає потім": Топалов розбурхав мережу неоднозначним фото Тодоренко і сина на пляжі

Співак показав в мережі знімок свого сина без одягу
Регіна Тодоренко разом з однорічним синочком Михайлом полетіла погрітися і поніжитися в океані на острів Балі, де також встигає займатися йогою вранці і знову встала на дошку для серфінгу. Чи поїхав разом з ними чоловік телеведучої Влад Топалов, до кінця незрозуміло, так як спільних фото вони не викладали. Однак при цьому він все одно поділився яскравим відпускним знімком дружини і сина в своєму Instagram - і викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі.
Вся справа в тому, що на фото Регіна і Майкл, як вони називають малюка, відображені на пляжі. Дитина сидить на піску боком до камери і дивиться на маму, яка стоїть трохи далі біля кромки прибою і явно кличе його до себе. При цьому малюк на знімку - повністю без одягу. Такі фото загалом повинні бути заблоковані за новими правилами Instagram, однак поки що цього не сталося.
"Моє......... все", - підписав кадр Топалов.
Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом на Балі (instagram.com/vladtopalovofficial)
Реакція підписників виявилася різною - деякі тут же почали дорікати артисту за "оголення", відзначаючи, що Майкл може їм з Регіною це пригадати, коли виросте. Інші ж стали на його захист, заявляючи, що нічого такого в цьому фото немає і знімок дуже милий.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, раніше син Влада Топалова та Регіни Тодоренко Майкл вперше потрапив на обкладинку глянцю.