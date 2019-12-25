"Він вам пригадає потім": Топалов розбурхав мережу неоднозначним фото Тодоренко і сина на пляжі

Регіна Тодоренко разом з однорічним синочком Михайлом полетіла погрітися і поніжитися в океані на острів Балі, де також встигає займатися йогою вранці і знову встала на дошку для серфінгу. Чи поїхав разом з ними чоловік телеведучої Влад Топалов, до кінця незрозуміло, так як спільних фото вони не викладали. Однак при цьому він все одно поділився яскравим відпускним знімком дружини і сина в своєму Instagram - і викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі.

Вся справа в тому, що на фото Регіна і Майкл, як вони називають малюка, відображені на пляжі. Дитина сидить на піску боком до камери і дивиться на маму, яка стоїть трохи далі біля кромки прибою і явно кличе його до себе. При цьому малюк на знімку - повністю без одягу. Такі фото загалом повинні бути заблоковані за новими правилами Instagram, однак поки що цього не сталося.

"Моє......... все", - підписав кадр Топалов.

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом на Балі (instagram.com/vladtopalovofficial)

Реакція підписників виявилася різною - деякі тут же почали дорікати артисту за "оголення", відзначаючи, що Майкл може їм з Регіною це пригадати, коли виросте. Інші ж стали на його захист, заявляючи, що нічого такого в цьому фото немає і знімок дуже милий.

чудова мама, принадність малюк))))

Здоров'я всім діткам і вашим

Будьте завжди такими щасливими

Боягузи все ж треба одягати

Дай Вам Бог всього,всього прекрасного!

Майкл шикарний!!!

Щастя Вам

Зараз яжемамки набіжать, мовляв, чого малюк бігає голим. а так фото круте

Ох пригадає він вам потім цю фоточку

Я думаю що голенькую попку...треба було б прикрити....

Який карапузик

Навіщо без дозволу людини, навіть такої маленької, виставляти його *лен?! Фото для хайпи, або ви з дитинства вбиваєте індивідуальність і думка людини?!

Що тут такого, малюк голе, таке відчуття половина дивиться тільки Майклу між ніг. Нехай голопопый, зате щасливий

Красиво..але треба було смайл поставити)))))

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше син Влада Топалова та Регіни Тодоренко Майкл вперше потрапив на обкладинку глянцю.