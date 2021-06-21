Олю Полякову заметили возле медицинской клиники в Киеве: что случилось

Певица вместе с мужем приехала к одной из столичных амбулаторий. Оля Полякова была без макияжа и в неприметной одежде. Они с мужем зашли в клинику, но пробыли там недолго. Сначала из клиники вышел ее супруг, Вадим Буряковский. А через несколько минут вышла и сама певица. Они быстро сели в автомобиль и уехали.

Как удалось выяснить журналистам, певица вместе с мужем согласилась пройти вакцинацию от коронавируса. В киевской клинике на Оболони сейчас делают прививки всем желающим китайским препаратом CoronaVac. После вакцинации Полякова чувствует себя нормально.

Ранее Оля Полякова рассказала, что переболела коронавирусом вместе с младшей дочерью. Это произошло еще год назад, в самом начале пандемии. Они в тот момент были в Майами и у дочери артистки была очень высокая температура. Она заразилась от дочери и по словам Поляковой, у них был сильный кашель и в целом болезнь перенесли тяжело.

После болезни Оля Полякова присоединилась к проекту от UNICEF и стала проводить просветительские эфиры на тему коронавируса вместе с учеными и врачами.

Оля Полякова вместе с мужем сделали вакцинацию от коронавируса