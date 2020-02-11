Каминская, Ступка, Мишина и другие звездные гости на гала-премьере взрослой комедии "Голая правда"

Фильм стартует в украинском прокате накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля
В столичном кинотеатре Синема сити состоялась громкая премьера откровенной украинской комедии «Голая правда». Первыми ленту просмотрели исполнители главных ролей и звездные гости: Слава Каминская, Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Богдан Юсипчук, Полина Василиса, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах, Монро, Остап Ступка, братья Борисенко, Laud, Мирослава Ульянина, Соломия Витвицкая, Дядя Жора, Игорь Посыпайко и другие.
«Моя мечта – чтобы зритель в зале не скучал, не отвлекался. Хочу, чтобы мой фильм захватывал внимание зрителя», - сказал, представляя фильм, режиссер Александр Беляк.
Сюжет и трейлер фильма
Голая правда - официальный трейлер
По сюжету фильма, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего приятеля Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть и в «мафию», и в «крокодила». Однако главная фишка клуба – «Детекторрум» с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать самые интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.
Андрей Джеджула, который исполнил одну из главных ролей, поделился впечатлениями от съемки: «Фильм был снят в очень сжатые сроки – буквально за 12 дней. Кажется, мы переозвучивали его дольше, чем снимали. Но было невероятно весело».
Голая правда: интересные факты о фильме
Звездные гости премьеры
Ксения Мишина
Андрей Джеджула
Laud
Соломия Витвицкая
Монро
Мирослава Ульянина
Братья Борисенко
Полина Василиса
Ксения Мишина и Слава Каминская
Фото в материале Александра Яловего.