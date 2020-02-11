Каминская, Ступка, Мишина и другие звездные гости на гала-премьере взрослой комедии "Голая правда"

Фото Александра Яловега

Фильм стартует в украинском прокате накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля

В столичном кинотеатре Синема сити состоялась громкая премьера откровенной украинской комедии «Голая правда». Первыми ленту просмотрели исполнители главных ролей и звездные гости: Слава Каминская, Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Богдан Юсипчук, Полина Василиса, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах, Монро, Остап Ступка, братья Борисенко, Laud, Мирослава Ульянина, Соломия Витвицкая, Дядя Жора, Игорь Посыпайко и другие.

«Моя мечта – чтобы зритель в зале не скучал, не отвлекался. Хочу, чтобы мой фильм захватывал внимание зрителя», - сказал, представляя фильм, режиссер Александр Беляк.

Сюжет и трейлер фильма

Голая правда - официальный трейлер

По сюжету фильма, восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего приятеля Андрея (Дмитрий Ступка). В заведении много комнат, где можно поиграть и в «мафию», и в «крокодила». Однако главная фишка клуба – «Детекторрум» с уникальным и сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать самые интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

Андрей Джеджула, который исполнил одну из главных ролей, поделился впечатлениями от съемки: «Фильм был снят в очень сжатые сроки – буквально за 12 дней. Кажется, мы переозвучивали его дольше, чем снимали. Но было невероятно весело».

Голая правда: интересные факты о фильме

Название «Голая правда» появилась вместе с идеей самого фильма. По мнению режиссера Александра Беляка, оно идеально описывает события ленты. На площадке царила дружеская атмосфера. Все актеры приехали одним поездом в Одессу и жили вместе в одном отеле. Одну из главных ролей исполняет известный украинский актер Дмитрий Ступка, звезда фильмов «Круты 1918» и «Правило боя». Сначала он должен был играть роль, которую впоследствии отдали Богдану Юсипчуку. А Дмитрий перевоплотился во владельца клуба, в котором происходят события ленты. Для Славы Каминской, звезды группы «НеАнгелы», это уже второй фильм, в котором она исполняет одну из главных ролей. Режиссер фильма Александр Беляк также появляется в ленте. Чтобы набрать вес для роли, Богдан Юсипчук был вынужден полностью изменить свою диету: ел много фастуфуда и пил пиво с сосисками. На террасе, где снимали одну из сцен, в течение съемок деревья были еще зелеными. Однако на следующий день после завершения съемок листья опали. В «Детекторруме», комнате, где все тайное становится известным, съемки длились несколько дней подряд. По словам режиссера, в определенный момент атмосфера в комнате стала очень напряженной – просто как в фильме. «До драки конечно не дошло, но думаю, если бы было еще несколько съемочных дней, гримерам пришлось бы замазывать синяки под глазами актеров».

Звездные гости премьеры

Ксения Мишина

Андрей Джеджула

Laud

Соломия Витвицкая

Монро

Мирослава Ульянина

Братья Борисенко

Полина Василиса

Ксения Мишина и Слава Каминская

Фото в материале Александра Яловего.