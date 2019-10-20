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"Хотелось бы уже детей": Виталий Козловский разоткровенничался о личной жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.10.2019 - 16:20
"Хотелось бы уже детей": Виталий Козловский разоткровенничался о личной жизни
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Певец признался, что у него есть девушка

Украинский певец Виталий Козловский, который ранее объяснил, почему публикует в сети много фото в полуобнаженном виде, разоткровенничался о своей личной жизни. В интервью "Светской жизни" артист заявил, что сейчас он не одинок и у него есть девушка. Однако делиться какими-либо подробностями об избраннице он отказался.

"Если я не говорю о своей личной жизни, это не говорит о том, что я одинокий, потому что у меня чего-то не хватает в жизни. Всему свое время. Хотелось бы уже детей. Я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет тем будет лучше и для меня и для ребенка, потому что мы будем с ним на одном примерно уровне", - прокомментировал певец.

Он также отметил, что не думает обращаться к услугам суррогатной матери, чтобы стать отцом - ребенка ему должна родить жена.

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Виталий добавил, что хочет как минимум двоих детей - у него самого есть сестра и она сделала его детство незабываемым.

&quot;Хотелось бы уже детей&quot;: Виталий Козловский разоткровенничался о личной жизни

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

К слову, у Козловского уже есть некоторый опыт отцовства - у него есть четверо крестников.

"Я со всеми своими кумовьями поддерживаю связь и время от времени вижусь с детьми насколько это возможно. Одни мои крестники находятся во Львове, вторые в Киеве, третьи в Харькове. То есть мы немножко разбросаны по миру", - поделился исполнитель.

&quot;Хотелось бы уже детей&quot;: Виталий Козловский разоткровенничался о личной жизни

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский представил на суд поклонников новую песню с интересной историей. Композицию под названием "Все кончено" артист не выпускал больше года, поскольку считал ее слишком личной.

Ранее Виталий Козловский любезно пообщался с бывшей невестой Раминой.

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Новости Украины Виталий Козловский
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