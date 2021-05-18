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Мавка: Оля Полякова в венке из одуванчиков заворожила фотосетом среди цветов

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова очаровала поклонников яркой и колоритной весенней фотосессией. Артистка в ярком наряде позировала среди буйства цветов.

Эффектными кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Для съемки Оля примерила очаровательный венок из одуванчиков, а также спортивный костюм ярко-желтого цвета с надписью YUCK FOU.

Она позировала на поляне, усыпанной цветущими одуванчиками. Полякова сделала легкий макияж, а ее белокурые локоны красиво развевались на ветру.

На другом фото певица запечатлена в профиль среди цветущего дерева.

Оля Полякова устроила яркий фотосет на цветочной поляне (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я люблю весну!" - подписала яркие кадры исполнительница.

Эффектные фото не оставили равнодушными поклонников певицы и даже ее звездных коллег.

"Я люблю тебя, а ты?" - написала Маша Ефросинина.

А Даша Астафьева отметила, что ей "срочно нужен такой костюм".

Пользователи сети же сравнили Полякову с Мавкой и назвали девушкой-весной.

  • Не отличить от дочки, совсем юная на этих фото
  • Классный образ Оля, вам идёт!
  • Какие красивые фотки
  • Вы любите весну, а мы любим вас
  • Чудесно! Очень красиво и свежо. Люблю весну
  • ОЛЯ, як травневе сонечко
  • Ви і є весна! Дівчина-весна
  • Мавка лісова
  • Как Вам идёт желтый цвет
  • Яка гарна квіточка!!!
  • Какая прелесть!
  • Яка ви гарненька. Вам дуже підходить
  • Яка Ви гарна. Вам дуже личить жовтий колір

Напомним, ранее Оля Полякова откровенно высказалась о детях и материнстве и рассказала о воспитании дочерей.

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Новости Украины певецОля Полякова