Мавка: Оля Полякова в венке из одуванчиков заворожила фотосетом среди цветов

Украинская певица Оля Полякова очаровала поклонников яркой и колоритной весенней фотосессией. Артистка в ярком наряде позировала среди буйства цветов.
Эффектными кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Для съемки Оля примерила очаровательный венок из одуванчиков, а также спортивный костюм ярко-желтого цвета с надписью YUCK FOU.
Она позировала на поляне, усыпанной цветущими одуванчиками. Полякова сделала легкий макияж, а ее белокурые локоны красиво развевались на ветру.
На другом фото певица запечатлена в профиль среди цветущего дерева.
Оля Полякова устроила яркий фотосет на цветочной поляне (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Я люблю весну!" - подписала яркие кадры исполнительница.
Эффектные фото не оставили равнодушными поклонников певицы и даже ее звездных коллег.
"Я люблю тебя, а ты?" - написала Маша Ефросинина.
А Даша Астафьева отметила, что ей "срочно нужен такой костюм".
Пользователи сети же сравнили Полякову с Мавкой и назвали девушкой-весной.
Напомним, ранее Оля Полякова откровенно высказалась о детях и материнстве и рассказала о воспитании дочерей.