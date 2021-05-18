Мавка: Оля Полякова у вінку з кульбаб заворожила фотосетом серед квітів

Українська співачка Оля Полякова зачарувала шанувальників яскравою і колоритною весняною фотосесією. Артистка в яскравому вбранні позувала серед буйства квітів.
Ефектними кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для зйомки Оля приміряла чарівний вінок з кульбаб, а також спортивний костюм яскраво-жовтого кольору з написом YUCK FOU.
Вона позувала на галявині, усипаній квітучими кульбабами. Полякова зробила легкий макіяж, а її біляві локони красиво майоріли на вітрі.
На іншому фото співачка відображена в профіль серед квітучого дерева.
Оля Полякова влаштувала яскравий фотосет на квітковій галявині (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Я люблю весну!"- підписала яскраві кадри виконавиця.
Ефектні фото не залишили байдужими шанувальників співачки і навіть її зіркових колег.
"Я люблю тебе, а ти?"- написала Маша Єфросиніна.
А Даша Астаф'єва зазначила, що їй "терміново потрібен такий костюм".
Користувачі мережі ж порівняли Полякову з Мавкою і назвали дівчиною-весною.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова відверто висловилася про дітей і материнство і розповіла про виховання дочок.