Оля Полякова стала "Мисс Вселенная": яркое фото звезды

Член жюри десятого сезона музыкального талант-шоу "Х-фактор" Оля Полякова в финале проекта предстала перед зрителями в образе победительницы конкурса красоты.

На свою страничку в Instagram она выложила фото, на котором ее можно увидеть в белом праздничном мини-платье в камнях и бисере, с короной на голове, массивными серьгами и с лентой с надписью "Мисс Вселенная".

"Впервые!!! Мисс Вселенная в прямом эфире финала "Х-фактор", - подписала кадр 35-летняя Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что в финале шоу Оля Полякова также перевоплотилась с участником своей команды Георгием Кодуном в героев фильма "Звезда родилась". Напомним, что в данной киноленте Леди Гага и Брэдли Купер исполнили трогательную песню Shallow.

Предлагаем вам сравнить дуэты Кодун VS Полякова и Купер VS Гага.

Напомним, ранее Оля Полякова засветила "бесконечные" ноги и похвасталась новым достижением.