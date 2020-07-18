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Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Суббота 18 июля 2020 14:13
Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Во время выступления певица получила травму ноги

Оля Полякова ярко выступила на концерте, посвященном 15-летнему юбилею программы "Светская жизнь", что состоялся на днях в киевском ботаническом саду. "Королева ночи" вживую представила свою новую песню "Белый танец" и не на шутку завела зрителей.

Кроме того, певица покорила своим сексуальным образом - она вышла на сцену в белоснежном корсетном мини-платье с пышной юбкой, кружа голову длинными ножками. Эффектный лук Полякова дополнила босоножками в тон наряда на высоком каблуке.

Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Свои длинные белокурые волосы звезда уложила красивыми локонами, а также сделала макияж с красной помадой на губах.

Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Номер артистки, режиссером которого выступил Герман Ненов, отличался особой сложностью, ведь Оле пришлось выполнять сложные трюки на неустойчивых конструкциях. В результате во время выступления певица сильно повредила ногу об раму стедикама, где работал оператор, и сорвала ноготь.

Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Номер пришлось остановить, а врачи сразу оказали первую медицинскую помощь и сделали местную анестезию. Однако уже через 10 минут поп-дива вернулась на сцену и продолжила выступление, восхищая своим терпением и профессионализмом.

Также исполнительница исполнила свой хит Эй, секундочку.

Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногамиОля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Оля Полякова ошеломила дерзким образом в корсетном мини-платье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ну а поклонники не поскупились на комплименты любимой артистке в комментариях.

  • Красивый и нежный образ
  • Как всегда прекрасна
  • Клёвая
  • Справжня зірка
  • Супер!!!!
  • Красотка
  • Как Куколка
  • Королева! И ничего больше говорить не нужно
  • Шикарна
  • Чому ви мені нагадуєте Мерлін Монро , навіть краще
  • Куколка
  • вауу, Ви шикарна Оля!

Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова показала упругие ягодицы на снимках у бассейна.

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