Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием

Ведущая умилила личным рассказом о дорогом человеке
Ольга Фреймут редко показывает своих детей. Особенно это касается младших сына и дочки – 4-летнего Валерия и 2-летней Евдокии, которой чеез месяц исполниться три года. Недавно мальчик отпраздновал день рождения, а поздравить его пришли тетя и бабушка – мама ведущей. Лица малышей Ольга прячет, и лишь на редких фото они запечатлены со спины или в профиль. Так, она решила сделать исключение и оубликовала красочное фото девочки, сопроводив его трогательной историей.
На фото дочка Ольги позирует в ярком розовом дождевике-пончо рядом с "альпийской горкой", усеянной цветами. Теледива также показала свою коллекцию нежных маленьких букетиков от Евдокии, которые бережно хранит на долгую пам'ять. Она с особым трепетом собирает эти бесценные подарки, чтобы показать их дочери, когда та вырастет.
"Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик. Я кожен з любов’ю фотографую і зберігаю в окремій колекції телефону. Колись подарую донечці альбом зі світлинами цих квіточок та зілля", - пдписала она нежный и красочный кадр с малышкой.
Дочь Ольги Фреймут Евдокия (фото: instagram.com/freimutolia)
Также Ольга поделилась с подписчиками своей трогательной историей из детства. "Я досі пам’ятаю, як пахла матіола на бабусиному балконі, її букети зрізаних троянд - простий подарунок мені серед буднів. Шкода, що немає її поруч. Але так приємно, що можемо оживляти спогади", - рассказала о сокровенном ведущая.
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Ранее Ольга Фреймут рассказала о предвзято отношении к себе и призналась, что изменило ее судьбу и жизнь.
Автор: Аня Бойчук