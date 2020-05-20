Ольга Фреймут зворушила рідкісним фото дочки і несподіваним особистим зізнанням

Ольга Фреймут рідко показує своїх дітей. Особливо це стосується молодших сина та доньки – 4-річного Валерія і 2-річної Євдокії, якій за місяць виповниться три роки. Нещодавно хлопчик відсвяткував день народження, а привітати його прийшли тітка і бабуся – мама ведучої. Обличчя малюків Ольга ховає, і лише на рідкісних фото вони відображені зі спини або в профіль. Так, вона вирішила зробити виняток і оубликовала яскраве фото дівчинки, супроводивши його зворушливою історією.

На фото донька Ольги позує в яскравому рожевому дощовику-пончо поруч із "альпійською гіркою", всіяною квітами. Теледіва також показала свою колекцію ніжних маленьких букетиків від Євдокії, які дбайливо зберігає на довгу пам'ять. Вона з особливим трепетом збирає ці безцінні подарунки, щоб показати їх дочці, коли та виросте.

"Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик. Я кожен з любов'ю фотографую і зберігаю в окремій колекції телефону. Колись подарую донечці альбом зі світлинами цих квіточок та зілля", - пдписала вона ніжний і яскравий кадр з малятком.

Донька Ольги Фреймут Євдокія (фото: instagram.com/freimutolia)

Також Ольга поділилася з підписниками своєю зворушливою історією з дитинства. "Я досі пам пам'ятаю, як пахла матіола на бабусиному балконі, її букети зрізаних троянд - простий подарунок мені серед буднів. Шкода, що її немає поруч. Але так приємно, що можемо оживляти спогади", - розповіла про сокровенне ведуча.

Яка милота

Майбутній флорист

Маленький флорист підростає

Після дощу все позеленіло буйно,гарно

Дуже мило і красиво

Як це гарно і з великою любов'ю

Як ніжно і мило

Чудові

Як же це прекрасно

Який весняний пост! Ці, на перший погляд, прості квіти наділені такою теплотою

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Раніше Ольга Фреймут розповіла про упереджее ставлення щодо до себе і зізналася, що змінило її долю і життя.