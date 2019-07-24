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Ольга Фреймут очаровала "невинным" образом в романтичном платье в бельевом стиле


Ольге подобрали весьма непривычный макияж с акцентом на алые губы

Ольга Фреймут крайне редко балует поклонников обновлениями в сети. Телеведущая очень избирательно подходит к выбору тем и фото для публикации. Однако о действительно значимых для себя событиях украинская телеведущая обязательно сообщает подписчикам. К примеру, как фотосессия у уважаемого фотографа.

Так, на своей instagram-страничке Фреймут опубликовала серию фото, сделанных во время одно из таких фотосессий. Телеведущая отметила, что у нее проходит съемка с украинским фотографом Яной Токарчук, к которой Ольга всегда хотела попасть.

"Давно мріяла потрапити в кадр Токарчук, гарний день", - лаконично поделилась эмоциями Фреймут.

На снимках Ольга позирует в очень романтичном образе. На телеведущей – платье в бельевом стиле на тонких бретельках, яркого горчичного оттенка. Кстати, ведущая отметила, что платье – от украинского бренда Lake Studio.

Образ довершают крупные серьги с жемчугом. Волосы распущены, отдельные локоны собраны на затылке. Макияж сделан с акцентом на красные губы. Кроме того, интересно подчеркнули с помощью теней голубой цвет глаз Фреймут.

Новый образ Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники телеведущей поспешили оставить комментарии под ее новыми фото:

  • "Вам очень идет этот цвет"
  • "Волшебная"
  • "Цвет вам очень идет"
  • "Очень красиво!"
  • "Чомусь очі сумні, а сукня пасує"
  • "Как всегда прекрасна))) Самая женственная, восхищаюсь вами)))"

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь". 

А до этого Ольга Фреймут восхитила стильной фотосессией с сестрой. Экс-"ревизор" отметила, что они с Юлей - лучшие подруги. 

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