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OLEYNIK показал свою девушку в новом клипе "Падаю вверх"

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 14:56
OLEYNIK показал свою девушку в новом клипе "Падаю вверх"
OLEYNIK (фото: пресс-служба)

Певец призывает говорить чаще приятные слова любимым

Это очень интимная песня, личная история OLEYNIK, которую он всегда держал под закрытым замком. “Я был на дне, бэйб, но ты мой билет вверх” — самая главная строчка этого трека, отображающая всю глубину отношений Вадима и его девушки Ани. “Хочу чтобы вы почувствовали такие же эмоции и говорили самые приятные слова своим любимым каждое утро”, — об этом артист написал в своем инстаграм.

Урбанистический стиль, в котором сейчас работает исполнитель, также присутствует в образах и самом видео. Съемки проходили на действующем асфальтобетонном заводе. Герои клипа работали на высоте более четырех метров без страховки.

“Учитывая то, что Вадим изменил музыкальный стиль, в котором работает, я поняла, что нужно кардинально меняться и в визуальном сопровождении. Таким образом из «воздушных замков» мы перенеслись в пыльный урбан. Изменения произошли и в стиле одежды - пришлось забыть о влитых костюмах. Мы задумывали большее количество локаций. Но так как снимали с естественным освещением, то были зависимы от солнца, которое беспощадно быстро передвигалось и сокращало нам время на остальные локации”, — рассказала режиссер.

OLEYNIK показал свою девушку в новом клипе "Падаю вверх"

“Каждый раз, когда я понимаю, что есть нюансы, на которые актеры в кадре могут попросту не согласиться, я придумываю запасной план. В этот раз ребята сразу согласились подняться и пройтись под потолком завода по узкому парапету, также как и с радостью раскачивались на подвесной платформе. Я люблю, когда люди готовы делать что-угодно ради крутой съемки. Плюс ко всему с Вадимом работается очень легко! Когда артист знает, что он может довериться режиссеру, его вкусу и в результате все получится классно и именно так как он хочет — легко и самому режиссеру”, — добавила Даша Ши.

OLEYNIK показал свою девушку в новом клипе &quot;Падаю вверх&quot;

OLEYNIK с девушкой Аней

Команда:

  • Исполнитель - OLEYNIK
  • Director - Даша Ши
  • DoP - Илья Михайлусь
  • Producer - Соня Аркулинская
  • Focus - Сергей Токарев
  • 1st AC -Женя Филатов, Дима Курилюк
  • Rental House - Zodiac Film
  • MUA & Hair - Лилия Новикова
  • Style - Ира Полищук/ Spazio.ua
  • Actors - Вадим Олейник, Анна Браженко
  • Edit - Даня Иващенко Aka danielxbrocky
  • Color - Руслан Фостий
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