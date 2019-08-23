OLEYNIK (фото: прес-служба)

Співак закликає частіше говорити приємні слова коханим

Це дуже інтимна пісня, особиста історія OLEYNIK, яку він завжди тримав під закритим замком. "Я був на дні, бейб, але ти мій квиток вгору" — найголовніша рядок цього треку, що відображає всю глибину відносин Вадима і його дівчини Ані. "Хочу, щоб ви відчули такі ж емоції і говорили приємні слова своїм улюбленим щоранку", — про це артист написав у своєму instagram.

Урбаністичний стиль, в якому зараз працює виконавець, також присутній в образах і самому відео. Зйомки проходили на діючому асфальтобетонному заводі. Герої кліпу працювали на висоті більше чотирьох метрів без страховки.

“Враховуючи те, що Вадим змінив музичний стиль, в якому працює, я зрозуміла, що потрібно кардинально змінюватися і у візуальний супровід. Таким чином з «повітряних замків» ми перенеслися в курний урбан. Зміни відбулися і в стилі одягу - довелося забути про литі костюми. Ми задумували більшу кількість локацій. Але так як знімали з природним освітленням, то були залежні від сонця, яке нещадно швидко пересувалося і скорочувало час на інші локації", — розповіла режисер.

OLEYNIK показав свою дівчину в новому кліпі "Падаю вверх"

“Кожен раз, коли я розумію, що є нюанси, на які актори в кадрі можуть просто не погодитися, я придумую запасний план. Цього разу вони відразу погодилися піднятися і пройтися під стелею заводу по вузькому парапету, також як і з радістю розгойдувалися на підвісний платформі. Я люблю, коли люди готові робити що завгодно заради крутий зйомки. Плюс до всього з Вадимом працюється дуже легко! Коли артист знає, що він може довіритися режисерові, його смаку і в результаті все вийде класно і саме так, як він хоче — легко і самому режисерові", — додала Даша Ши.

OLEYNIK з дівчиною Анею

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