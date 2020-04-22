Ох уж эти щечки и ямочки! Эшли Грэм умилила сеть видео с 3-месячным сыном

Эшли Грэм не относится к числу сильно суеверных мамочек, которые скрывают своих детей от посторонних глаз. Но и сильно часто показывать его не спешит, предпочитая радовать подписчиков «порционными» дозами милых кадров с первенцем. Забавные фото и видео благодаря этому становятся еще более желанными. Несколько часов назад пышнотелая красотка продемонстрировала миру новый ролик со своим 3-месячным малышом.

В нем она держит Исаака, повернутого спиной к камере, на руках, и посыпает его поцелуями. Личико ребенка видно только наполовину, но его щечки и ямочки на ягодицах просто покорили сеть. Поклонники принялись писать, что ничего более милого они не видели уже давно, какой хорошенький сын у Эшли и ее мужа. Также они поблагодарили Грэм за такой очаровательный пост. И, как это часто бывает среди инстамамочек, подписчицы стали делиться своими советами и спрашивать мнение модели. Она с удовольствием вступила в переписку, отвечая на самые актуальные вопросы. Всего видео набрало более 3 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Счастливая мамочка (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Грэм выглядит свежей и отдохнувшей. Она одета в светлую блузу, которая подчеркнула отличный цвет лица знаменитой красавицы. Макияж и укладку Эшли делать не стала, тем не менее такой «натуральный» лук получился стильным и гармоничным. Напомним, на карантине Эшли практически не красится, хотя иногда делает исключение и радует мужа вечерними соблазнительными образами.

Эшли не пропускает тренировок (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зато процедуры уходу за кожей и за телом популярная модель не пропускает. Так, на днях она показала, как ей удалось скинуть лишние килограммы, набранные во время беременности. Модель ежедневно давала тему нагрузку, упор делая на растяжку и йогу.

В сториз она добавила и новое видео с самыми любимыми асанами. Не преминула 32-летняя красавица опубликовать в истории еще одно мило фото, где кормит сына грудью. Выглядит молодая мамочка невероятно счастливой.