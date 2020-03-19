Эти щечки! Эшли Грэм впервые показала личико 2-месячного сына

Эшли Грэм с сыном и мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель умилила сеть

Эшли Грэм всегда была весьма откровенной со своими подписчиками. Всю беременность она делилась подробностями перемен в своем теле и мироощущении. Позже девушка рассказывала обо всех подводных камнях, с которыми сталкиваются молодые мамы при родах и в послеродовой период. Разумеется, с таким честным подходом ко всему малыша она скрывать не стала. И тем более – заклеивать ему лицо стикерами.

Новое фото малыша (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли и ее супруг буквально сразу после появления на свет малыша (18-го января) показали общее фото с ребенком. После Грэм продемонстрировала множество кадров, где фигурировал новорожденный. И хотя малыш на большинстве фото отвернут, в целом подписчикам удалось сложить представление о том, как выглядит Исаак – такое имя дали родители своему первенцу.

И вот несколько часов назад Эшли продемонстрировала фото, на котором личико мальчика видно больше, чем на других фото. Молодая мама держит сына на руках, целуя его. Ребенок обнимает Эшли, глядя в сторону. Благодаря его позе отлично видно его профиль. А также округлые щечки, на которых и сделала акцент счастливая мамочка. «Эти щеки! Люблю вас всех!», – написала Грэм. Поклонники буквально взорвали страницу модели, умиляясь такому кадру. Не остались без внимания не только щеки малыша, но ямочки на ягодицах. Растроганные фолловеры все продолжают слать эмодзи в виде сердечек и солнышек.

Эшли умеет держать позитив (фото: instagram.com/ashleygraham)

Что ж, Эшли продолжает делиться своим позитивным настроением с подписчиками в этот нелегкий период. Напомним, она уже не раз высказывалась о том, чем занимается во время карантина. Также она поделилась мыслями, как лучше пережить ситуацию.

«Нынешние времена кажутся сюрреалистичными и все расставляют на перспективу. Я использую этот момент, чтобы ценить то время, которое у меня есть с Джастином и Иссаком. Но мы должны признать, что это непривычно – оставаться дома весь день, поэтому не забывайте также заботиться о своем психическом здоровье. Хотя времена тяжелые, я предпочитаю держаться за утешение, данное в Ветхом Завете: «Не бойся». Я верю в настоящее и верю в будущее…», – написала 32-летняя модель.