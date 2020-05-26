Огонь! Вика из НеАнгелов соблазнительно разделась во время горячих танцев

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица показала жаркие танцы в тонком шелковом платье

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы нескучно проводит карантин. Она коротала два месяца с семьей в Харькове и успела наведаться к родственникам в деревню, где даже научилась доить корову и развлекала собравшихся песнями – как своими хитами, так и вечными народными композициями. Но артистка не только умеет хозяйничать, а еще и соблазнять чувственными танцами, демонстрируя женственность и сексуальность не только на сцене и исключительно перед зрителями. Так, в Instagram она устроили небольшой стриптиз, покорила грацией и гибкостью.

Вика соблазнила поклонников горячими танцами с раздеванием. Изначально на ней был серый взяванный кардиган, котрый она ловко сняла под музыку и осталась в одном струящемся небесно-голубом шелковом платье в бельевом стиле и босоножках на широком устойчивом каблуке. Девушка сделала яркий праздничный макияж с акцентом на красные губы, а во время танца налила бокал шампанского и соблазнительно полакомилась кусочками нарезаных фруктов. В конце она отправила в камеру воздушный поцелуй.

Поклонники пришли в полный восторг от неожиданного стриптиза в исполнении своей любимицы.

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Виктория, вы очень красивы, как изысканное вино, чем оно старше, тем оно безупречно и волшебно!

Горяче

Очень

Красотка

Круто и сексуально

Спокусливо, супер

Вікуся, ти просто Агонь. Просто бомба

Спонтанная, непринуждённая импровизация. Все неслучайно!

Какая прелесть

Ты как всегда обворожительна выглядишь

Скриншот комментариев

Ранее Виктория из НеАнгелов покорила ярким и эффектным появлением в этно-образе.

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Автор: Аня Бойчук