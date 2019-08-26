"Огонь, усталость, провокация": Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками

Влад Яма впервые нарушил тишину после нового сезона танцевального шоу
Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно вызвал ажиотаж в сети нежным фото с женой, поделился своими впечатлениями после нового сезона популярного танцевального шоу Танці з зірками.
Влад отметил, что вчера, 25 августа, все прошло очень ярко и поздравил всех с премьерой. При этом хореограф отметил, что дальше будет еще лучше.
"Гусеница, жаль, стоял, дождь, стошнило, бардак, на крыше, не договорились, вермишель, огонь, усталость, секс, провокация, не смешно" - кратко о вчерашнем эфире", - написал Яма.
Влад Яма (фото: instagram.com)
Пользователи сети также оставили свои комментарии по поводу первого эфира танцевальной программы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Могилевская растрогала сеть нежным фото с Ямой.
Ранее сообщалось о том, что Влад Яма поразил своих поклонников неожиданным перевоплощением.