"Вогонь, втома, провокація": Влад Яма поділився емоціями після першого ефіру Танці з зірками

Влад Яма вперше порушив тишу після нового сезону танцювального шоу
Відомий український хореограф Влад Яма, який нещодавно викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною, поділився своїми враженнями після нового сезону популярного танцювального шоу Танці з зірками.
Влад зазначив, що вчора, 25 серпня, все пройшло дуже яскраво і привітав усіх з прем'єрою. При цьому хореограф зазначив, що далі буде ще краще.
"Гусінь, шкода, стояв, дощ, знудило, бардак, на даху, не домовилися, вермішель, вогонь, втома, секс, провокація, не смішно" - стисло про вчорашній ефір", - написав Яма.
Влад Яма (фото: instagram.com)
Користувачі мережі також залишили свої коментарі з приводу першого ефіру танцювальної програми.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Могилевська зворушила мережу ніжним фото з Ямою.
Раніше повідомлялося про те, що Влад Яма вразив своїх шанувальників несподіваним перевтіленням.