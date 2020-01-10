ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вогонь! Зваблива Леся Нікітюк розбурхала пікантним кадром топлес на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 11:33
Вогонь! Зваблива Леся Нікітюк розбурхала пікантним кадром топлес на Балі
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася торішнім гарячим кадром

Леся Нікітюк провела різдвяні канікули в колі сім'ї. Справа в тому, що як раз на Різдво у бабусі зірки випадає день народження. В цьому році жінці виповнилося 85 років! За столом зібралася вся велика родина, а Леся відкрила сімейний фотоальбом і показала свої фото в юності. Але, схоже, Леді Ле не на жарт засумувала за подорожами в теплі країни, тим більше практично всі її колеги вирушили "зимувати" на райські острови і курорти. Вона опублікувала пікантне минулорічне фото з острова Балі.

На спокусливому знімку Леся стоїть до камери спиною по пояс у прозорій блакитній воді. На ведучій немає верху від купальника, вона підняла руку з капелюхом і ніби прикрила ним сонце.

"Так все... Я заслужила.... Заслужила виставити цю фотку з минулого року", - з гумором пидписала відвертий знімок шоувумен.

Вогонь! Зваблива Леся Нікітюк розбурхала пікантним кадром топлес на Балі

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У Instastories Леся не втрималась і поділилась своїми емоціями, а заодно і планами.

"Друзі, привіт! Ну як ви? Хтось зважився і не поїхав у цьому році на Балі? Всі поїхали на Балі, а я сиджу вдома, дивлюся фільми, замовила собі фрукти. Ні, ну зірвалися в один момент, полетіли всі на Балі. Я не розумію, що там робити? Там навіть пітахайя не вродила! Я дивлюся фотки з різних країн і думаю: куди б ще полетіти. Зараз напишу список країн і туди полечу!" - заявила вона.

"Мабуть, піти собі виставити", - відреагувала на пост ведучої співачка Даша Астаф'єва. "Давай флеш-моб #оставшиеся", – запропонувала Леся.

Вогонь! Зваблива Леся Нікітюк розбурхала пікантним кадром топлес на Балі

Скріншот коментарів

Інші підписники теледіви також не утрималися від коментарів. Багато з них запропонували Леді Ле повторити прекрасний досвід і відправитися за прикладом колег на екзотичний курорт знову.

  • Гарне фото!
  • Богиня
  • Найкрасивіша, супер!
  • Яка краса, і ти Леся теж
  • Ти супер Леся
  • Вогонь!
  • Круто!
  • Краса! Вогонь!
  • Казка
  • Терміново потрібно повторити
  • Леся, ти красуня

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в оригінальному піджаку на голе тіло надихнула промовою про чудеса рідної України.

Леся Нікітюк вразила новорічним кулінарним майстер-класом і розкішним образом Ультра-міні і екстремальне декольте: Леся Нікітюк поставила мережу перед складним вибором
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся