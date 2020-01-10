Вогонь! Зваблива Леся Нікітюк розбурхала пікантним кадром топлес на Балі

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася торішнім гарячим кадром

Леся Нікітюк провела різдвяні канікули в колі сім'ї. Справа в тому, що як раз на Різдво у бабусі зірки випадає день народження. В цьому році жінці виповнилося 85 років! За столом зібралася вся велика родина, а Леся відкрила сімейний фотоальбом і показала свої фото в юності. Але, схоже, Леді Ле не на жарт засумувала за подорожами в теплі країни, тим більше практично всі її колеги вирушили "зимувати" на райські острови і курорти. Вона опублікувала пікантне минулорічне фото з острова Балі.

На спокусливому знімку Леся стоїть до камери спиною по пояс у прозорій блакитній воді. На ведучій немає верху від купальника, вона підняла руку з капелюхом і ніби прикрила ним сонце.

"Так все... Я заслужила.... Заслужила виставити цю фотку з минулого року", - з гумором пидписала відвертий знімок шоувумен.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У Instastories Леся не втрималась і поділилась своїми емоціями, а заодно і планами.

"Друзі, привіт! Ну як ви? Хтось зважився і не поїхав у цьому році на Балі? Всі поїхали на Балі, а я сиджу вдома, дивлюся фільми, замовила собі фрукти. Ні, ну зірвалися в один момент, полетіли всі на Балі. Я не розумію, що там робити? Там навіть пітахайя не вродила! Я дивлюся фотки з різних країн і думаю: куди б ще полетіти. Зараз напишу список країн і туди полечу!" - заявила вона.

"Мабуть, піти собі виставити", - відреагувала на пост ведучої співачка Даша Астаф'єва. "Давай флеш-моб #оставшиеся", – запропонувала Леся.

Скріншот коментарів

Інші підписники теледіви також не утрималися від коментарів. Багато з них запропонували Леді Ле повторити прекрасний досвід і відправитися за прикладом колег на екзотичний курорт знову.

Гарне фото!

Богиня

Найкрасивіша, супер!

Яка краса, і ти Леся теж

Ти супер Леся

Вогонь!

Круто!

Краса! Вогонь!

Казка

Терміново потрібно повторити

Леся, ти красуня

Скріншот коментарів

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