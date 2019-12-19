"Я ее показала!" Никитюк в жакете на голое тело заинтриговала новым видео

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда рассказала о проекте, в котором является ведущей

Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк решила подвести итоги шоу "Ле Маршрутка", которое рассказывает о неизвестных уголках Украины.

В честь выхода финальной серии проекта, 32-летняя Леся разместила на свою страничку в Instagram видео, которое сопроводила интригующей обложкой.

В кадре можно увидеть Никитюк, позирующей в одном жакете, который она надела на голое тело. Одеяние украшено многочисленными белыми рыбками.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое? В "Ле Маршрутке" есть много того, о чем вы не знали, что оно у нас есть! Через неделю последняя серия сезона. Не пропустите! А пока все 7 серий на моем ютюбе. Спасибо, всей команде "Ле Маршрутка" за этот замечательный проект!" - написала Леся в сети.

В коротком ролике, который звезда выложила в свой микроблог, можно увидеть фрагменты из программы "Ле Маршрутка", которые демонстрируют красоту Украины.

Напомним, что Леся Никитюк в течение недели выкладывала яркие фото из Китая. В ее Instagram можно было прочесть смешные истории о местных "наркотиках", традициях, одежде и многом другом.

Никитюк умеет плодотворно работать и хорошо отдыхать, а иногда совмещает первое и второе. При любой возможности Леди Ле также "сбегает" из Киева – пусть ненадолго, зато успевает отдохнуть и успевает перезагрузиться. Не так давно Леся озадачила открыткой из Китая.