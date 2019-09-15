Официально вместе! Екатерина Кухар в пикантном платье вышла замуж за Александра Стоянова

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар официально вышла замуж за своего гражданского супруга и коллегу Александра Стоянова. Ранее пара признавалась, что они узаконили отношения в прошлом году в США, но в родной стране регистрация оказалась недействительной! Теперь же пара официально расписалась в воскресенье, 15 сентября, в одном из Киевских ЗАГСов.

Соответствующее видео появилось в сториз Instagram Екатерины, а также было опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

Невеста выбрала невесомое оригинальном платье с корсетным лифом и прозрачным подолом пудрового цвета от бренда IRYNA KOTAPSKA с длинной невесомой накидкой-шлейфом. Жених был в бежевом костюме-тройке – пара смотрелась очень гармонично и стильно!

Видео: YouTube/Glam Wish

Александр рассказал на своей странице в Instagram, что тщательно подошел к выбору костюма для торжества.

"Мужчины тоже волнуются перед свадьбой и хотят проконтролировать все моменты, чтобы все было идеально!" - признался он.

После официальной части молодожены поехали на традиционную фотопрогулку. Пара не скрывала нежных чувств друг к другу перед объективом фотографа.

"Любовь моей жизни", - подписала один из кадров с мужем Екатерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, что романтические отношения пары завязались в 2006 году во время постановки балета “Щелкунчик”. Екатерина и Александр воспитывают двух детей - 10-летнего Тимура и 4-летнюю Настю.

Ранее Екатрина Кухар поделилась одним из своих талантов – она опубликовала пронзительный стих о любовь.