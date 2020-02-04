Одруження наосліп: на шоу в поисках мужчины придет молодая мать-одиночка

Во втором выпуске реалити-шоу Одруження наосліп своим шансом на гармоничные отношения воспользуется спортсмен и владелец тату-салона Виктор и молодая мама, парикмахер Рика. Кажется, что 28-летнему Виктору все удается в жизни, ведь человек привык побеждать. Он работает тренером по смешанным единоборствам и открыл собственный тату-салон.

«Я родился в простой небогатой семье. С самого детства хотел жить лучше, чем моя семья, поэтому всегда стараюсь достигать поставленных целей. Так в жизни сложилось, что я стал тату-мастером и пишу песни в стиле рэп. Вокруг меня есть множество поклонниц, однако нет главного - любви. Я пришел на проект в поисках своей мечты, своей жизни». До проекта мужчина в течение двух лет был в отношениях, которые не сложились из-за недопонимания: «Это была любовь. Мы мечтали о детях, строили планы на будущее, но со временем она стала подрезать мне крылья. У нас были недопонимания, которые переходили в сильные ссоры с расставанием на время, потом мы снова сходились. Она даже поставила мне ультиматум - завязать с творчеством. Постоянные ссоры сделали свое дело, и мы разошлись». В реалити-шоу Виктор ищет девушку, которая будет рядом с ним в разные моменты жизни и будет понимать его.

23-летняя Рика сама воспитывает пятилетнюю дочь Иванну. «Мамой я стала в раннем возрасте, родила свою девочку в 18 лет. Я реализовалась как мама и специалист - парикмахер, арт-технолог и преподаватель. Все в жизни я контролирую сама, всегда продумываю все на 2 шага вперед, и мне важно держать ситуацию под контролем, потому что я могу рассчитывать только на себя», - говорит Рика. С отцом ребенка Рика развелась, когда Иванке было всего полгода. Девушка говорит, что устала быть сильной: «Во всех прошлых отношениях я всегда была лидером, тянула все на себе, но сейчас я хочу, чтобы было иначе». Рика ищет сильного мужчину, который может взять часть забот на себя, чтобы девушка наконец смогла себя почувствовать более спокойной и слабой.

Так, изучив анкеты всех участников, эксперты решили, что Виктор и Рика хорошо подойдут друг другу, ведь обладают всеми теми качествами, которые каждый из них ищет в партнере. После свадебной церемонии молодожены заселились в роскошный особняк, в котором и начались первые испытания - борьба за лидерство в семье. Несмотря на то, что Рика говорит, что устала быть инициативной, она продолжает принимать все в свои руки. Смогут ли супруги найти общий язык, понравится ли Виктор ребенку и прислушаются ли они к советам экспертов, зрители увидят уже сегодня на телеканале «1+1» в 22:45.

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейным бюджетом. Через 7 дней участники Одруження наосліп принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Одруження наосліп выходит в эфире телеканала уже 5 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в ТОП-5 лучших форматов года.