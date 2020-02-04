Одруження наосліп: на шоу в пошуках чоловіка прийде молода мати-одиначка

У другому випуску реалити-шоу Одруження наосліп своїм шансом на гармонійні стосунки скористається спортсмен та власник тату-салону Віктор та молода мама і перукар Ріка. Здається, що у 28-річного Віктора все вдається у житті, адже чоловік звик перемагати. Він працює тренером зі змішаних єдиноборств та має власний тату-салон.

«Я народився у простій незаможній родині. З самого дитинства хотів жити краще, ніж моя сім’я, тому завжди намагаюся досягати поставлених цілей. Так в житті склалося, що я став тату-майстром та пишу пісні у стилі реп. Навколо мене є безліч прихильниць, проте немає головного – кохання. Я прийшов на проект у пошуках своєї жінки, своєї мрії, свого життя». До проекту чоловік протягом двох років був у стосунках, які не склалися через непорозуміння: «Це було кохання. Ми мріяли про дітей, будували плани на майбутнє, але з часом вона стала підрізати мені крила. У нас були непорозуміння, які переходили у сильні сварки із розставанням на певний час, потім ми знову сходились. Вона навіть поставила мені ультиматум – зав’язати із творчістю. Постійні сварки зробили свою справу, і ми розійшлись». На реаліті-шоу Віктор шукає дівчину, яка буде поруч з ним у різні моменти життя і розумітиме його.

23-річна Ріка сама виховує п’ятирічну донечку Іванну. «Мамою я стала у ранньому віці, народила свою дівчинку у 18 років. Я реалізувалася як мама та фахівець - перукар, арт-технолог і викладач. Все в житті я контролюю сама, завжди продумую все на 2 кроки наперед, і мені важливо тримати ситуацію під контролем, тому що я можу розраховувати лише на себе», - каже Ріка. З батьком дитини Ріка розлучилась, коли Іванці було лише півроку. Дівчина каже, що втомилась бути сильною: «В усіх минулих стосунках я завжди була лідером, тягнула все на собі, але зараз я хочу, щоб було інакше». Ріка шукає сильного чоловіка, який може взяти частину турбот на себе, щоб дівчина нарешті змогла себе відчути більш спокійною та слабкою.

Так, вивчивши анкети всіх учасників, експерти вирішили, що Віктор та Ріка добре підійдуть одне одному, адже мають всі ті якості, які кожен з них шукає у партнері. Після весільної церемонії молодята заселились у розкішний маєток, у якому і розпочались перші випробування – боротьба за лідерство у родині. Незважаючи на те, що Ріка каже, що втомилась бути ініціативною, вона продовжує брати все в свої руки. Чи зможе подружжя порозумітися, чи сподобається Віктор дитині та чи дослухаються вони до порад експертів, глядачі побачать вже сьогодні на телеканалі «1+1» о 22:45.

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної і емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня молодята пізнають один одного, мешкаючи під спільним дахом і за загальним родинним бюджетом. Через 7 днів учасники Одруження наосліп приймають остаточне рішення - назавжди зняти обручки або продовжити стосунки за межами проекту.

Одруження наосліп виходить в ефірі телеканалу вже 5 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група «1+1 медіа», а у 2013, по C21/ FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в ТОП-5 кращих форматів року.