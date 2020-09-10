На одной волне: танцевальный батл Потапа и Каменских в микрошортах раззадорил сеть

Потап и Настя Каменских – счастливая семейная пара и прекрасный творческий союз. Они не перестают удивлять своими идеями, креативными задумками и их не менее оригинальной реализацией. Артисты признаются, что в их семье нет конкуренции, вместо этого они умеют радоваться за успехи друг друга. Настя давно освоилась в Tik Tok и успела приобрести там популярность, а ее танцевальные челленджи разлетелись по всему миру. Потап тоже не отстает, а вот в качестве семейного дуэта пару можно увидеть не часто. Так, певица показала в Instagram зажигательный танцевальный тандем с мужем под свой новый хит A HUEVO.

Артисты делают заученные движения под припев трека, причем записывали видео они порознь, но в одной локации – на кухне загородного дома. Настя танцует в футболке и микрошортах, ритмично двигаясь в такт. А вот танцевальные способности мужа поразили не только певицу, но и поклонников пары.

"Кто же знал, что Потап такой крутой танцор? 100/100", - подписала видео приятно удивленная Настя.

Стала намного сильнее: Настя Каменских высказалась о хейте и озвучила заветную мечту

Восхищаюсь фигуркой Насти Каменских

Невероятно красивая пара

Настя, прости, но у Потапа сексуальней

А ему идут танцы

На одной волне! Крутые

Лучший семейный челлендж

У Потапа лучше и от души получается

Классные

Шикарные!

Чудесные! Лучшие! Трудяги, талантливые

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских рассказала о ревности и доверии в отношениях с Потапом.