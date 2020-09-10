На одній хвилі: танцювальний батл Потапа і Каменських мікрошортах розпалив мережу

Потап і Настя Каменських – щаслива сімейна пара і прекрасний творчий союз. Вони не перестають дивувати своїми ідеями, креативними задумами і їх не менш оригінальною реалізацією. Артисти зізнаються, що в їх родині немає конкуренції, замість цього вони вміють радіти за успіхи один одного. Настя давно освоїлася в Tik Tok і встигла набрати там популярність, а її танцювальні челленджі розлетілися по всьому світу. Потап теж не відстає, а от в якості сімейного дуету пару можна побачити не часто. Так, співачка показала в Instagram запальний танцювальний тандем з чоловіком під свій новий хіт A HUEVO.

Артисти роблять завчені рухи під приспів треку, причому записували відео вони порізно, але в одній локації – на кухні заміського будинку. Настя танцює в футболці і мікрошортах, ритмічно рухаючись в такт. А ось танцювальні здібності чоловіка вразили не тільки співачку, але і шанувальників пари.

"Хто ж знав, що Потап такий крутий танцюрист? 100/100", - підписала відео приємно здивована Настя.

Стала набагато сильніше: Настя Каменських висловилася про хейте і озвучила заповітну мрію

Захоплююся фігуркою Насті Каменських

Неймовірно красива пара

Настя, пробач, але у Потапа сексуальніше

А йому йдуть танці

На одній хвилі! Круті

Кращий сімейний челлендж

У Потапа краще і від душі виходить

Класні

Шикарні!

Чудові! Кращі! Трудяги, талановиті

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розповіла про ревнощі і довіру у стосунках з Потапом.