В одном только пиджаке: MARUV устроила откровенную провокацию в Дубае

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала сразу несколько горячих луков

MARUV, Анна Корсун, решила вернуться в Дубай, где она уже побывала недавно со своим супругом Александром. Только на этот раз не для отдыха, а по работе. Так, украинская исполнительница выступила в одной из ночных клубов арабского города-мечты. При этом для своего очередного провокационного во всех смыслах выступления MARUV выбрала, как обычно, весьма откровенные образы.

Первым делом певица поделилась достаточно стильным образом в оверсайз-пиджаке в черно-белую клетку. Примечательно, что в этот момент на певице, собственно, больше ничего и нет – только пиджак, колготки в сеточку и, конечно же, очень вызывающие ботинки на экстремально высокой платформе и каблуке.

Соблазнительная MARUV в Дубае

Также примечателен другой аксессуар MARUV, а именно – ее сценические очки из прозрачного пластика, декорированные различными блестящими подвесками. Следует отметить, что певица очень часто выступает в них.

А чуть позже скандальная исполнительница показала и другой свой сценический образ – в откровенном черном облегающем платье. С очень глубоким декольте, длины мини – MARUV своему стилю не изменяет.

К слову, на instagram-страничке певицы в разделе сториз есть масса видео с ее вступления в ночном клубе Дубая - Mirage Dubai. Здесь все остается неизменным – откровенные позы, провокации и поцелуи с девушками.

Напомним, что совсем недавно MARUV была еще в Киеве, где устроила стильную фотосессию на одной из высоток в самом центре столицы. Кстати, в этой фотосессии видим уже знакомый нам клетчатый пиджак. Только вот сочетала его тогда Анна Корсун с велосипедками и массивными кроссовками, за счет чего образ получился повседневный.

А ранее MARUV все же не смогла отказаться от своего провокационного стиля и показала действительно эффектное и соблазнительное фото. На котором, правда, позирует с сигаретой в руке. Поклонники исполнительницы назвали этот снимок "незаконным".