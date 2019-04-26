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В одному тільки піджаку: MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 12:56
В одному тільки піджаку: MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала відразу кілька гарячих луків

MARUV, Анна Корсун, вирішила повернутися в Дубай, де вона вже побувала нещодавно зі своїм чоловіком Олександром. Тільки на цей раз не для відпочинку, а по роботі. Так, українська співачка виступила в одному з нічних клубів арабського міста-мрії. При цьому для свого чергового провокаційного у всіх сенсах виступи MARUV вибрала, як зазвичай, вельми відверті образи.

Першим ділом співачка поділилася досить стильним образом в оверсайз-піджак у чорно-білу клітинку. Примітно, що в цей момент на співачці, власне, більше нічого й немає – тільки піджак, колготки в сіточку і, звичайно ж, дуже відвертічеревики на екстремально високій платформі і каблуці.

MARUV

MARUV

Спокуслива MARUV в Дубаї

Також примітний аксесуар MARUV, а саме – її сценічні окуляри з прозорого пластику, декоровані різними блискучими підвісками. Слід зазначити, що співачка дуже часто виступає в них.

В одному тільки піджаку: MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї

А трохи пізніше скандальна співачка показала і інший свій сценічний образ – у відвертій чорній відвертій сукні. Із дуже глибоким декольте, довжини міні – MARUV своєму стилю не змінює.

В одному тільки піджаку: MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї

До речі, на instagram-сторінці співачки в розділі сторіз є маса відео з її вступу в нічному клубі Дубая - Dubai Mirage. Тут все залишається незмінним – відверті пози, провокації і поцілунки з дівчатами.

В одному тільки піджаку: MARUV влаштувала відверту провокацію в Дубаї

Нагадаємо, що зовсім недавно MARUV була ще в Києві, де влаштувала стильну фотосесію на одній з висоток у центрі столиці. До речі, в цій фотосесії бачимо вже знайомий нам картатий піджак. Тільки от поєднувала його тоді Анна Корсун з велосипедками і масивними кросівками, за рахунок чого образ вийшов повсякденний.

А раніше MARUV все ж не змогла відмовитися від свого провокаційного стилю і показала дійсно ефектне і спокусливе фото. На якому, правда, позує з цигаркою в руці. Шанувальники співачки назвали цей знімок "незаконним".

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