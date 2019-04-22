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На высоте: MARUV похвасталась ультрастильным образом в облегающих велосипедках

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 19:29
На высоте: MARUV похвасталась ультрастильным образом в облегающих велосипедках
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала сразу несколько трендов в одном луке

MARUV (Анна Корсун) в последнее время устроила себе "марафон фотосессий". Певица одну за одной показывает результаты своих гламурных (а зачастую – провокационных) фотосъемок. При этом, как правило, певица снимается в студиях. Но на этот раз MARUV превзошла все ожидания, поднявшись на крышу высотного здания в Киеве.

Так, судя по геоотметке, фотосъемка проходила на крыше ТЦ "Гулливер" в самом центре столицы – на смотровой площадке. К слову, это одно из самых любимых мест не только киевлян, но и украинских селебритис, которые часто устраивают здесь съемки. На фоне открывается весь Киев, также виден НСК "Олимпийский", зелень… В общем, место живописное.

MARUV

MARUV

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При этом MARUV блеснула также ультрастильным образом, который особенно актуален в этом сезоне весна-лето 2019. На скандальной исполнительнице – черные веслосипедки. Этот элемент гардероба можно было наблюдать в коллекциях едва ли не каждого второго украинского дизайнера на прошедших неделях моды.

Также образ дополняет оверсайз пиджак в черно-белую клетку, массивные кроссовки с розовыми вставками, черные колготки и стильные солнцезащитные очки с разноцветным отливом. Получилось "на стиле".

Стильная MARUV

На высоте: MARUV похвасталась ультрастильным образом в облегающих велосипедках

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что буквально на прошлой неделе MARUV "засыпала" поклонников своими интригующими фото.  К примеру, певица показывала еще один удачный образ, который будет на пике популярности.

Так, на снимке Анна Корсун позирует в черный кожаных брюках, а также укороченной пестрой шубке. Образ довершает сумка-шопер и туфли на шпильке. Себя же в таком виде сама Корсун с шутку назвала "курочкой рябой".

А позже MARUV все же не смогла отказаться от своего провокационного стиля и показала действительно эффектное и соблазнительное фото. На котором, правда, позирует с сигаретой в руке. Поклонники исполнительницы назвали этот снимок "незаконным".

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