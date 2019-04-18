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"Это незаконно": MARUV поделилась провокационным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2019 - 13:38
"Это незаконно": MARUV поделилась провокационным фото
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также певица заинтриговала новой работой "Mon Amour"

MARUV (Анна Корсун) умеет создавать вокруг себя скандалы и обсуждения, в этом певица достигла "высшего пилотажа". И дело не только в ее отказе участвовать в Евровидении 2019 или выступления в России. Интерес к себе исполнительница также подогревает пикантными и очень откровенными фото на своей instagram-страничке.

К примеру, не так давно Корсун показала серию фото с одного из концертов. Во время выступления певица и ее команда танцовщиц примерили ультра короткие мини-платья кислотного желтого цвета. Более того, перед публикой MARUV имитировала поцелуй с девушкой, а также танцевала на экстремально высоких шпильках.

На этот раз певица порадовала многотысячную армию поклонников очередным провокационным фото. Певица поделилась одним из кадров своей недавней фотосессии. На снимке Анна Корсун держит сигарету, преподнося ее к губам. И томно смотрит в кадр.

На певице – наряд в крупную черную сетку растрепанные волосы. А также вокруг дым.

MARUV

Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При этом MARUV уточнила у поклонника, ждут ли они песню "Mon Amour"? Скорее всего, речь идет о клипе для нового хита певицы.

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы по поводу ее нового снимка:

  • "Воу, женщина, постить такие фото - незаконно)"
  • "Слов нет. Пожалуй, самый потрясающий снимок из всех"
  • "Конечно ждём! Вот это фотка!
  • "У меня уже эта песня заела в голове"
  • "Вау! Но больше всего хочется прямые эфиры с тобой)"
  • "Конечно ждем!!!! Незаконно выкладывать такие ахриненные фотки!"
  • "До сих пор слушаю лайв версию с концерта"
  • "Фото очень красивое, прям Марув Монро))) Песню ждем конечно же, на концерте в душу запала сильно"
  • "Как стильно, вкусно, МММ..."
  • "Мама будет попу бить за сигареты"
  • "Фото выше всяких похвал! Невероятно красиво"

Напомним, ранее MARUV удивила образом "курочки рябы": вся в коже и лаке

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