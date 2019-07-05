"Одно наслаждение": Лилия Ребрик с мужем вдохновили романтикой в Болгарии

Лилия Ребрик продолжает радовать яркими фото во время работы и отдыха в Болгарии. Однако следует отметить, что украинская актриса и телеведущая уже возвращается обратно в Украину. Напомним, что Лилия отправилась в Болгарию не сама, а со своим супругом – хореографом Андреем Диким, с которым познакомилась еще во время съемок в шоу Танці з зірками. В городе Китен пара находилась не просто так – они выступали членами жюри детского музыкального конкурса.

На своей instagram-страничке телеведущая показала романтичное фото с мужем – на память о поездке. При этом Лилия очень нарядная! Ребрик позирует в оригинальном белоснежном платье, декорированном массивным воланом. Образ довершают белые туфли с открытыми носками. На туфельках – красные цветы.

Андрей Дикий – в простых джинсах и белой рубашке. Хореограф нежно обнимает сою звездную супругу.

Телеведущая никак не подписала новый снимок, лишь поставив хештег - #дикасімейка.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: instagram.com/andrii_dykyi

Кстати, до этого телеведущая показывала другое расслабленное фото. Все же в перерывах между работой Ребрик старалась выкроить время на отдых и немного позагорать на пляжах Черного моря.

Лилия позирует в черном открытом купальнике. При этом сложно не отметить - у телеведущей, мамы двоих дочек отличная фигура!

Лилия Ребрик на отдыхе в Болгарии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники же ведущей поспешили оставит комментарии под ее новым фото с мужем:

Одно наслаждение смотреть на вас!

Очень эффектное платье, ну и пара, конечно!

Красивая пара! Счастья вашей семье!

Такие счастливые, оставайтесь такими всегда!

Платье – отпад!

Обожаю вашу пару! Любви вам!

Самые крутые! Дикая семейка!

Какая,милая пара! Дай Бог вам всего самого доброго!

Лилия, вы восхитительные!

Ви схожі між собою, напевно правду кажуть, якщо чоловік і жінка чимось схожі, значить будуть щасливі!

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, что ранее Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фото с Андреем Диким. Подписчики ее страницы в Instagram признались, что кумир просто очаровала их такой искренней романтикой с мужем.

Кроме того, счастливая Лилия Ребрик уже однажды засветила великолепную фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая выбрала белоснежный закрытый купальник и не прогадала, получив массу восторженных отзывов.