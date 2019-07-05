"Одна насолода": Лілія Ребрик з чоловіком надихнули романтикою в Болгарії

Лілія Ребрик продовжує радувати яскравими фото під час роботи і відпочинку в Болгарії. Однак слід зазначити, що українська актриса і телеведуча вже повертається назад в Україну. Нагадаємо, що Лілія відправилася до Болгарії не сама, а зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким, з яким познайомилася ще під час зйомок шоу Танці з зірками. В місті Кітен пара перебувала не просто так – вони виступали членами журі дитячого музичного конкурсу.

На своїй instagram-сторінці телеведуча показала романтичне фото з чоловіком – на пам'ять про поїздку. При цьому Лілія дуже ошатна! Ребрик позує в оригінальній білосніжній сукні, декорованій масивним воланом. Довершують образ білі туфлі з відкритими носками. На туфельках – червоні квіти.

Андрій Дикий – у простих джинсах і білій сорочці. Хореограф ніжно обіймає свою зіркову дружину.

Телеведуча ніяк не підписала новий знімок, лише поставивши хештег - #дикасімейка.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: instagram.com/andrii_dykyi

До речі, до цього телеведуча показувала інше розслаблене фото. Все ж у перервах між роботою Ребрик намагалася викроїти час на відпочинок і трохи позасмагати на пляжах Чорного моря.

Лілія позує в чорному відкритому купальнику. При цьому важко не відзначити - у телеведучої, мами двох дочок відмінна фігура!

Лілія Ребрик на відпочинку в Болгарії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ж провідною поспішили залишить коментарі під її новим фото з чоловіком:

Одна насолода дивитися на вас!

Дуже ефектне плаття, ну і пара, звичайно!

Гарна пара! Щастя вашій родині!

Такі щасливі, залишайтеся такими завжди!

Плаття – відпад!

Обожнюю вашу пару! Любові вам!

Найкрутіші! Дика сімейка!

Яка,мила пара! Дай Бог вам всього найкращого!

Лілія, ви чудові!

Ви схожі між собою, напевно правду кажуть, якщо чоловік і жінка чимось схожі, значить будуть щасливі!

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик поділилася милими сімейними фото з Андрієм Диким. Підписники її сторінки в Instagram зізналися, що кумир просто зачарувала їх такою щирою романтикою з чоловіком.

Крім того, щаслива Лілія Ребрик вже одного разу засвітила чудову фігуру в купальнику на пляжі в Болгарії. Телеведуча вибрала білосніжний закритий купальник і не прогадала, отримавши масу захоплених відгуків.