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Одна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.07.2019 - 17:57
Одна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детей
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель засветила стройную фигуру в откровенном купальнике

Наталья Водянова, которая не так давно блистала на многочисленных показах в Париже, взяла долгую паузу в своей инста-жизни. Поклонники девушки не получали никаких вестей больше недели. И вот супермодель и филантроп открыла завесу тайны, куда она пропала. Знаменитая красавица побывала на отдыхе в солнечной Испании! Перезагрузка ей, по всей видимости, была просто необходима. Так как модель призналась, что даже не хотела прикасаться к телефону.  

Одна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детейНаталья позволила себе роскошь отдохнуть от всех (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я только что вернулась с небес на Землю… Впервые в жизни я провела три дня наедине с собой, в отпуске, используя свой телефон только для того, чтобы фотографировать и разговаривать с моими детьми и Антуаном. Забота о маленькой девочке внутри меня, которую я всегда ставлю последней в списке. Не могла бы выбрать лучшее место, чтобы сделать это, чем @sha. Уровень специалистов очень впечатляющий, место красивое, а еда вкусная. Посмотрите мои истории для небольшого дневника моего пребывания!", – написала Водянова.

Одна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детейОдна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детейНеобычный тип отдыха для вечно окруженной детьми Натальи (фото: instagram.com/natasupernova) 

На фото она позирует в белом купальнике необычного, практически ретро-фасона. Белый лиф на тонких бретельках и высокие трусики со множеством оборок подчеркнули стройность и хрупкость Натальи и действительно сделали ее похожей не на взрослую женщину, а на юную девушку. Дополнили наряд розового оттенка солнцезащитные очки, а также зеленая рубашка. Никакого макияжа и укладки, видно, что супермодель наслаждается полным релаксом. Один кадр, где она сидит, задумчиво глядя в камеру, Наталья подписала: "Сонная, но счастливая".

Одна на пляже: Наталья Водянова наслаждается отпуском в Испании без мужа и детейВ прошлом году Наталья отдыхала с любимым Антуаном (фото: instagram.com/natasupernova)

В многочисленных сториз признанная красавица показала роскошные морские пейзажи Альбира – средиземноморского курортного городка, практически пустые улицы, фантастическое побережье… А также множество блюд, как с детокс-уклоном и вегетарианских, так и достаточно калорийных десертов. На одном фото она даже показала бокал пива, шутливо упомянув своего диетолога.  Что ж, сразу видно – отдохнула Наталья отлично!

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